Notte bianca in Parco Sempione

Sabato 4 maggio inauguriamo la bella stagione con il White Party di Parco Sempione.



Il White Party Milano è un format creato da “Eventi Milano” – un evento esclusivo dove gli ospiti sono immersi in un’atmosfera unica. L’intero locale è allestito a tema, creando un’ambientazione magica e suggestiva. I partecipanti sono invitati a indossare abiti bianchi per seguire il tema dell’evento e contribuire alla creazione di una scenografia unica. La serata è accompagnata da musica selezionata da DJ di fama internazionale, cocktail creativi e intrattenimento di alto livello.



L’evento sarà realizzato nella struttura del JustMe che per l’occasione si tingerà di bianco.



Tutti pronti a vestire di bianco per una delle più classiche delle serate.



Solo per la lista Eventi Milano



Ingresso aperitivo dalle 19.30 – 21-15: 15 euro con drink, royal buffet e area riservata



Per chi desidera unirsi a noi in serata, dalle 21.15 fino all’00.30, l’ingresso avrà un costo di 20 euro con un drink incluso!



Dress code e salita in Torre Branca offerta da Eventi Milano



Vieni a immergerti nell’incanto di una serata unica al JustMe, dove il bianco sarà protagonista assoluto. Per rendere ancora più speciale questa esperienza, offriamo un’iniziativa esclusiva: tutti coloro che indosseranno un capo d’abbigliamento o un accessorio bianco avranno l’opportunità di salire gratuitamente sulla Torre Branca che sarà offerta da Eventi Milano (per ingressi entro le 22.30).



Sarà un’occasione imperdibile per vivere un momento di puro incanto e ammirare la città dall’alto, tutto mentre ti godi l’atmosfera raffinata e i piaceri della serata. Unisciti a noi per una notte indimenticabile sotto le stelle!



L’elevata richiesta di partecipazione rende limitati i posti per l’evento riservabili, perciò è fortemente consigliata la prenotazione anticipata.



Aperitivo dalle 19.30 alle 22.15, a seguire dj set fino all’alba.