Notte bianca a Rozzano 2022

Buona musica, spettacoli, negozi aperti e animazione per bambini. A distanza di pochi mesi dall’edizione estiva, torna la notte bianca del commercio organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la delegazione di Rozzano dell’Unione Commercianti Binasco nell’ambito del Distretto del Commercio. Un’occasione per trascorrere una serata all’aperto e salutare simbolicamente l’inizio di una nuova stagione da vivere in città, con un’attenzione particolare nei confronti del commercio locale.

Sarà una notte, quella di sabato 17 settembre a partire dalle ore 20 in piazza Berlinguer, all’insegna della musica con la partecipazione dei Dj Mitch di Radio 105 dal programma “Tutto esaurito” e di Nico Carminati di Virgin Radio, ma anche di piccoli spettacoli, street food e attività ludiche per i bambini.

Per l’occasione inoltre le attività commerciali della zona resteranno aperte oltre il consueto orario di chiusura. L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli esercenti che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa. In caso di maltempo la Notte bianca sarà posticipata a domenica 18 settembre.