Negozi aperti e musica dal vivo: la notte bianca alle porte di Milano

Negozi aperti, musica e cibo per strada. Torna a Rozzano (Milano) la notte bianca del commercio, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la delegazione di Rozzano dell’Unione Commercianti Binasco nell’ambito del Distretto del Commercio. La manifestazione è in programma sabato 2 luglio in viale Lombardia, via Gerani, via Roma e via Mimose a partire dalle 21.30 e fino alle 24.

Per la speciale occasione le attività commerciali resteranno aperte ben oltre il consueto orario di chiusura. Nel corso della serata per animare l’estate in città sono in programma anche spettacoli di musica, street food e giochi per bambini. “La stretta collaborazione con l’Unione Commercianti - spiega il sindaco Gianni Ferretti - ci ha consentito di organizzare questo piacevole evento con il quale non solo vogliamo ritrovare la socialità dopo il periodo di chiusure della pandemia ma anche fare un gesto concreto di sostegno degli operatori economici della città e di valorizzazione del sistema economico locale”.

“Ringraziamo di cuore i nostri commercianti e tutti gli organizzatori che si sono resi disponibili per realizzare questo importante evento - aggiunge Maira Cacucci, assessore al commercio e alle attività produttive - un’occasione significativa per dare ancor più slancio al commercio locale rinforzando al tempo stesso il tessuto economico e sociale”.

Fino a mezzanotte sarà possibile fare acquisti, bere un drink, cenare all’aria aperta ed assistere a piccoli eventi di spettacolo e musica dal vivo tra cui l’esibizione della band "80 voglia di 90 2000" che animerà le vie del centro con le note musicali delle più belle cover degli ultimi decenni.