Milano, la notte dei senza dimora per offrire un pasto caldo ai più bisognosi

Sabato 16 ottobre torna a Milano "La Notte dei Senza Dimora". Giunta alla sua ventunesima edizione, la tradizionale iniziativa, organizzata da diverse associazioni ed enti che si occupano di grave emarginazione, torna in piazza, dopo la sospensione causa Covid-19 del 2020.

Una notte all'insegna della solidarietà

Sarà una Notte all'insegna della solidarietà, dell'arte, della musica e della salute con lo scopo è quello di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla condizione di povertà ed emarginazione sociale delle persone senza dimora, aggravata proprio dalla pandemia.

Una delle novità di questa edizione sarà la presenza in piazza di un'unità mobile per effettuare vaccinazioni anti Covid-19, visite mediche e distribuire kit igienici alle persone in difficoltà, a cura di Fondazione Progetto Arca e AREU-Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Il programma

La Notte inizia alle ore 16 con “Magliando”, gruppo che lavora a maglia per preparare coperte, guanti e berretti per i senza dimora, e con l'animazione del “Teatro sociale”.

Alle 18 verranno assegnati i riconoscimenti per il “Premio Isacchi Samaja”, organizzato in memoria di Amelia Isacchi Samaja, fondatrice dell’omonima Fondazione, dedicato agli artisti che vivono in strada, per le seguenti categorie: narrativa e poesia (racconti e poesie), arti figurative (pittura, scultura) e fotografia (soggetto a tema libero).

La serata poi continuerà con la musica, grazie al coro “Cor Unum” di Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci e ai musicisti di strada. Alle ore 20 ci sarà la distribuzione del “pacco-cena” a tutti i partecipanti, preparato dalle associazioni organizzatrici.

La giornata avrà il suo culmine, infine, nella dormita all’aperto a cui tutti i partecipanti alla serata sono invitati a prendere parte, muniti di sacco a pelo.

Per tutto il pomeriggio e la serata, chi desidera dare un piccolo contributo concreto, potrà portare in piazza dentifricio, sapone, spazzolino e pettine che verranno inseriti nei kit igienici che le associazioni consegneranno ai senza dimora.

L'organizzazione

L’evento è organizzato da una rete di associazioni: Insieme nelle Terre di mezzo Onlus, Fondazione Isacchi Samaja ONLUS, Opera Cardinal Ferrari, Ronda Carità e Solidarietà, MIA-Milano In Azione, VOCI-Volontari Cittadini, Fondazione Progetto Arca, Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano, Associazione Avvocato di Strada Onlus, Associazione MIRaggio, CAST, SOS Milano, Casa della Carità, fio.PSD, Cena dell’amicizia, Fondazione Fratelli di San Francesco, Mutuo Soccorso, Ciclochard.

Oltre a Milano, La Notte dei Senza Dimora viene organizzata quest’anno in altre città in Italia: Bari (17 ottobre), Bologna (dal 15 al 17 ottobre), Napoli (17 ottobre).

