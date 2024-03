Notte di San Patrizio a Milano

Cerchi un posto speciale per festeggiare la notte più verde dell’anno? Vieni a passare la notte di San Patrizio in GinArteria Milano!



Eventi Milano ha il piacere di invitarvi – sabato 16 febbraio – nella splendida location situata nel World Join Center c\o Ginarteria.



Intrattenimento

Aperitivo Royal Buffet: goditi un ottimo aperitivo a buffet con drink raffinati e ottimi piatti mentre ti immergi nell’atmosfera festosa. Si ricorda a tutti che l’aperitivo, in formula buffet.



Live Show e dj set



Programma dell’Evento

Ingresso dalle ore 20:30 -22:15 – aperitivo royal buffet



22:00 – 00:00: Live show



00:00 – 03:00: dj set



Dalle ore 20:30 alle 22:00 aperitivo con drink a 15 euro.



Ingresso donna/uomo omaggio in serata, per accessi dalle ore 22.00



Per il format della serata, l’evento è consigliato ad un target 20 – 45 anni.



Info e reservation: info@eventimilano.it