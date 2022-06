Una discoteca a cielo aperto con la Notte Rosa 2022

Dal 30 giugno al 2 luglio in Piazza Città di Lombardia torna la Notte Rosa, una tre giorni imperdibile dedicatalla musica, in ogni sua forma e in suo ogni genere.

Una notte speciale

Cocktail, birra, vini e diversi stand con oltre 30 etichette di gin animeranno la piazza, insieme a tanta, tantissima musica con numerosi Dj Set che faranno ballare gli ospiti tutta la sera.

Per l'occasione, Piazza Città di Lombardia si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie alla Console di Dj Melos from The Club Milano e Francesco Galli Dj from Republic Milano che porteranno sul palcoscenico urbano più grande della città la musica dei migliori club milanesi.

Come registrarsi

Per registrarsi all'evento visitare il sito dedicato.