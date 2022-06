Anche a Milano arriva la Notte rosa

Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio a Milano in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta che accoglie il palazzo di Regione Lombardia, si terrà la prima edizione de La Notte Rosa di Milano. L’evento più famoso dell’estate nato in Romagna arriva anche nel capoluogo meneghino grazie ad Arte del Vino per regalare ai veri “Milano Lovers”, che restano in città anche nel pieno dell’estate, un’esperienza tutta da vivere per un weekend indimenticabile.

Piazza Città di Lombardia si trasformerà così in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie alle console di Francesco Galli DJ e Julian DJ che porteranno sul palcoscenico urbano più grande della città la musica dei migliori club milanesi. Un vero e proprio omaggio al mondo della discoteca che, a partire dagli anni 90, ha caratterizzato le notti della riviera, per raggiungere la sua massima evoluzione proprio nella città che ha fatto della vita notturna uno dei suoi tratti distintivi: Milano.

Ogni particolare sarà curato nel minimo dettaglio per ricreare l’atmosfera di un vero e proprio club esclusivo senza dimenticare una totale “pink immersion”: dall’area cocktail, dove assaporare i grandi classici di sempre, tra cui un inedito Gin Tonic dal colore rosa, al fast bar per birre e bibite. Per completare l’esperienza, non poteva mancare il corner dedicato alla degustazione del gin, il distillato estivo per eccellenza, dove saranno presenti diverse etichette provenienti da tutto il mondo, insieme alla proposta del territorio, per scoprire le botaniche più curiose e originali.

La Notte Rosa di Milano non è ancora arrivata, ma è già diventato l’appuntamento cult dell’estate meneghina.

Piazza Città di Lombardia, Milano

Giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio dalle 19:00 alle 24:00

Ticket, 10€ con drink

Ticket, 15€ con 5 token e un cocktail