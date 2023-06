La Notte Rosa torna a illuminare Milano. Orari e programma

La città di Milano si prepara a illuminarsi di rosa, trasformando la notte in un’esplosione di gioia, amore e divertimento senza confini. La Notte Rosa a Milano, un evento annuale imperdibile, sta per scatenare la sua magia nelle strade di questa vibrante metropoli italiana.

L’evento più famoso dell’estate nato in Romagna torna per il secondo anno nel capoluogo meneghino grazie ad Arte del Vino! Per regalare ai veri “Milano Lovers”, che restano in città anche nel pieno dell’estate, un’esperienza tutta da vivere per un weekend indimenticabile.

Una discoteca a cielo aperto

Piazza Città di Lombardia si trasformerà così in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie alle console di DJs che porteranno sul palcoscenico urbano più grande della città la musica dei migliori club milanesi.

Gli ospiti

Venerdì 7 Luglio, ad animare la serata, tornerà lo ZOO di 105.

Sarà inoltre presente un'area cocktail, dove assaporare i grandi classici di sempre e le birre, e un corner dedicato alla degustazione del gin, distillato estivo per eccellenza.