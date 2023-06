NOw/here: l'arte di Gian Maria Tosatti tra identità e riflessione

Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) è un artista visivo italiano che si distingue per le sue indagini a lungo termine sul concetto di identità, sia sul piano politico che spirituale. La sua pratica artistica si concentra principalmente sulla realizzazione di grandi installazioni site-specific, pensate per interi edifici o aree urbane, in stretta relazione con le comunità che abitano e interagiscono con tali luoghi. Nel 2015, la rivista internazionale ArtReview lo ha incluso nella lista dei 30 artisti più interessanti della sua generazione, Future Greats. Tosatti, oltre ad essere un artista, è anche un giornalista e scrittore, con saggi sull'arte e la politica pubblicati su diverse testate, tra cui il Corriere della Sera e la rivista Opera Viva.

La mostra NOw/here arriva a Milano

La mostra di Gian Maria Tosatti "NOw/here", allestita presso Pirelli HangarBicocca fino al 30 luglio, è un'opportunità unica di immergersi nel mondo dell'artista e di esplorare le sue visioni e le sue riflessioni sulla condizione umana nel contesto attuale. Presentata per la prima volta in questa occasione, questa mostra si compone di due cicli di dipinti: "Ritratti" (2022) e "NOw/here" (2023). Le opere di grande formato sono state allestite in modo da dialogare in modo armonioso con l'architettura dello spazio espositivo, creando momenti di contrasto e di profonda connessione.

Il ciclo "Ritratti" è composto da quattro dipinti realizzati su pannelli in ferro assemblati, caratterizzati da una combinazione di oro e ruggine. Queste opere sono installate su strutture in tubo giunto, creando un effetto visivo unico che invita il visitatore a esplorare le emozioni e i sentimenti che si nascondono dietro le apparenze. Il ciclo "NOw/here" si manifesta attraverso dieci grandi campiture di grafite e carboncino bianco su tela, sospese al soffitto. Queste opere, con la loro forza espressiva e la loro complessità concettuale, stimolano la riflessione sul significato dell'esistenza e sul ruolo che ognuno di noi gioca nella società.

"NOw/here" rappresenta una riflessione dell’artista sulla sua ricerca degli ultimi vent’anni e si pone come un dialogo diretto con lo "Spirito del tempo" e il sentimento della sua generazione. Attraverso le sue opere, Tosatti invita il pubblico a guardare oltre la superficie e a confrontarsi con domande aperte che riguardano la nostra attualità e la condizione umana. Le opere fungono da specchi che riflettono le sfide e le contraddizioni della società contemporanea, aprendo spazi di riflessione e dialogo.

L'illuminazione della mostra "NOw/here" è stata curata da Pasquale Mari, rinomato light designer e direttore di fotografia, che ha saputo creare atmosfere suggestive e mettere in risalto le sfumature delle opere di Tosatti. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo cinematografico, teatrale e artistico, Mari ha contribuito a creare un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Un'esperienza indimenticabile. Ancora solo un mese per viverla

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile che vi spingerà a riflettere sulla vostra identità e sul vostro rapporto con il mondo che vi circonda.

L'ingresso alla mostra è gratuito, e la prenotazione online a questa pagina garantisce l'accesso prioritario nella fascia oraria prescelta alle mostre di Gian Maria Tosatti e Ann Veronica Janssens e all’installazione permanente di Anselm Kiefer. I Member Pirelli HangarBicocca hanno diritto all'accesso prioritario anche senza prenotazione.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, dove potrete trovare la guida online alla mostra.