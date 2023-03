Nuova giunta, Cna Lombardia: “Abbiamo tanto lavoro da fare, buon lavoro alla giunta fontana bis. efficienza energetica e messa a terra degli investimenti del pnrr sono le priorità”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

CNA Lombardia saluta con favore il varo, in queste ore, della nuova Giunta regionale del “Fontana Bis”. “Serviva un segnale di speditezza e mi pare che ci siamo, peraltro con alcuni positivi elementi di continuità che confortano sul piano della fluidità dell’interlocuzione sociale”. Commenta Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia. “Siamo pronti a rimetterci al tavolo del confronto per definire insieme le misure che servono alle imprese lombarde sui dossier che contano: efficienza energetica, sostenibilità ambientale nei processi produttivi ed abitativi, coesione delle filiere d'impresa, credito e connettività le nostre priorità insieme alla grande sfida di una formazione permanente di titolari e lavoratori.” “Sull'autonomia”, prosegue il gruppo dirigente di CNA Lombardia, “ci aspettiamo scelte di concretezza, responsabilità, solidarietà, secondo una logica di autonomia per lo sviluppo europeo della Regione Lombardia”.