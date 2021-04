Nuova mostra a Leica Galerie milano "the cult of rifo - a bloody beetroots journey" dal 20 aprile 2021

THE CULT OF RIFO

A Bloody Beetroots Journey

a25 opere di

Sir Bob Cornelius Rifo (The Bloody Beetroots)

in mostra alla Leica Galerie Milano

dal 20 aprile al 15 maggio 2021



L’artista sarà in

diretta live Instagram martedì 20 aprile alle 19.00



Entrata libera con presenza contingentata



E’ alle radici dell’anima che ci conduce la mostra fotografica “THE CULT OF RIFO - A Bloody Beetroots Journey” che inaugurerà alla Leica Galerie Milano (presso Leica Store di via Mengoni 4), il 20 aprile per proseguire fino al 15 maggio 2021, con le immagini scattate dall’artista, musicista e produttore Sir Bob Cornelius Rifo (The Bloody Beetroots).

Nella stessa serata del 20 aprile alle ore 19.00 vi sarà una diretta live Instagram con l’artista, aperta a tutti, sull’account di Leica Camera Italia :

@leica_camera_italia