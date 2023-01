Nuova sede per il circolo fotografico milanese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Gli spazi del mezzanino del Passante Ferroviario di Porta Vittoria, in Viale Molise a Milano, si arricchiscono di una nuova presenza culturale. Da gennaio 2023 infatti il Circolo Fotografico Milanese, uno dei più storici circoli fotografici italiani, sposta qui la sua sede dalla vecchia sede di via Bezzecca. Il Circolo Fotografico Milanese nasce nel 1930 e nel 1948 è tra i circoli fondatori della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF). Uno dei meriti riconosciuti al CFM è quello di aver avuto numerosi soci che, nel tempo e con differenti tendenze espressive, sono entrati nella storia della fotografia italiana: Pietro Donzelli, per la sua lunga attività di valoroso fotografo, di ricercatore storico e critico; Mario Cattaneo, per i suoi straordinari lavori di tipo sociale ed umano; Boris Gradnik, per i suoi studi sul diaporama, sulla fotografia a colori e per le sue aggressive interpretazioni architettoniche; Ernesto Fantozzi, per la sua opera di reportage documentale relativa alla città di Milano; Valentino Bassanini, per la sua attività nel “Gruppo 66”e per le sue fotografie storiche sul quartiere di Niguarda. Il Circolo Fotografico Milanese è oggi molto attivo e le sue iniziative includono serate di incontri con ospiti illustri del mondo della fotografia e dell’editoria, letture portfolio, laboratori e corsi. Grande successo hanno avuto mostre importanti come “L’Occhio del Milanese”- 2021, organizzata per celebrare i 90 anni di attività del Circolo: un lungo racconto per immagini della Milano di ieri e di oggi, esposta nel Refettorio del Palazzo delle Stelline, in corso Magenta a Milano. O come “Milano Bene Comune” –2022, esposta al Centro Culturale di Milano in largo Corsia dei Servi per portare l’attenzione del pubblico su alcuni temi di grande attualità per la nostra città, in linea con i 17 punti dell’ONU: la cultura (Biblioteca Sormani), la conservazione del patrimonio urbano (Cascine, Milano a Colori, Giungla Urbana), la viabilità sostenibile (Tangenziali e Piste Ciclabili), l’educazione civica (rifiuti urbani), il patrimonio artistico (Botteghe e Artigiani storici). Tante anche le pubblicazioni, tra cui, fresco di stampa, il libro fotografico “Ernesto Fantozzi. Il fotografo della realtà”. 126 foto, 136 pagine e testi d Roberto Mutti, Luigi Erba ed Emilio Senesi, per rendere omaggio a questo grande protagonista della fotografia italiana, nonché Socio Benemerito del Circolo, in concomitanza con la mostra personale organizzata presso il MUFOCO - Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo.