Le nuove date di Alice in Wonderland per tutelare i ballerini ucraini in Italia

Le nuove date di Alice! In Wonderland fanno bene al cuore. Lo spettacolo alla Fabbrica del Vapore, che ha riscosso un enorme successo, prosegue infatti dall'8 al 10 aprile al Teatro degli Arcimboldi, per aiutare concretamente i ballerini ucraini.

In particolare, sono 30 gli acrobati, i ginnasti e i ballerini dall’Ucraina che raccontano in musica la celebre fiaba di Lewis Carrol.

"Show Bees ha aderito a una rete di solidarietà di alcuni teatri italiani grazie alla quale gli artisti ucraini del Circus-Theatre Elysium di Kiev potranno restare al sicuro in Italia proseguendo la tournée iniziata in Italia l’8 febbraio prima dell’inizio del conflitto" scrive il teatro in una nota stampa.

Lo spettacolo

“Alice in Wonderland”, tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll del 1865 e rielaborato nell'impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev, è uno spettacolo per un pubblico di tutte le età, capace di raccontare l’onirico intrecciando molte discipline: teatro acrobatico, recitazione, danza, ginnastica acrobatica e arti circensi.

Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera appariranno nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di straordinarie scene 3D, grazie ai giovanissimi acrobati-danzatori della compagnia. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore - la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Una favola romantica e strabiliante che saprà conquistare il pubblico del TAM.

Circus-Theatre Elysium

Circus-Theatre Elysium è la nuova arte circense, luminosa ed elegante, nella quale le abilità fisiche e espressive degli artisti si fondono con le più sofisticate soluzioni scenotecniche. Fondato nel 2012, è un circo collettivo che accoglie i più esperti acrobati, ballerini e clown. Ha iniziato con pochi numeri inseriti nello spettacolo Fairytale Show. Dopo il sold-out in Francia, lo spettacolo si è trasformato in Alice in Wonderland. È stato cosi applaudito in Ucraina e in Russia, in Bielorussia e in Francia, fino alla Cina.