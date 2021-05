Nuove forme | Triennale Milano

Due date che segnano al ripartenza della musica all’interno del giardino della Triennale con la partecipazione di Vladimir Ivkovic nato artisticamente nel locale di Dusseldorf chiamato Salon des Amateurs, situato all’interno del museo di arte contemporanea della città Amateurs e il produttore spagnolo John Talabot, dj eclettico capace di cogliere pieni consensi durante lo show al Primavera sound ma anche abile nel creare atmosfere perfette in situazioni più intime.





Rassegna Nuove Forme

La musica è una forma d’arte in continua evoluzione. Attraverso l’utilizzo della tecnologia siamo ormai abituati ad ascoltare i suoni attraverso strumenti elettronici e mixer.

Le “Nuove Forme” della musica sono fruibili anche in spazi non convenzionali, anzi proprio in questi ambiti riescono a dimostrare legami forti con quello che le circonda.

Questa rassegna ha come scopo quello di mettere a fuoco il legame tra i nuovi linguaggi musicali e i luoghi inusuali dove essi si possono sviluppare e trasformare.

Nuove Forme avra’ luogo all’interno del giardino della Triennale di Milano attraverso una rassegna di eventi, il dj set di Terje sarà il primo appuntamento che farà da apripista il 6 settembre 2019.

