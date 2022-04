Nuovi orari, aperture straordinarie, visite guidate alla pinacoteca Ambrosiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con la bella stagione anche la Pinacoteca Ambrosiana cambia orario e resta aperta nei giorni festivi di primavera 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2022. Da maggio, tutti i giovedì si potrà visitare la collezione fino alle ore 22.00, un’occasione per una visita serale ad uno dei musei più affascinanti e ricchi di capolavori della città. Per festeggiare la Festa della Mamma domenica 8 maggio la Pinacoteca Ambrosiana offre un ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai loro figli. L’ingresso gratuito permetterà di accedere sia individualmente con i propri bambini che partecipare ai due appuntamenti organizzati da Ad Artem ( in tal caso si pagherà solo la visita guidata). Il programma di Ad Artem prevede alle ore 11.00 “Caccia al dettaglio: dove sono i fiori per la mamma?” durante la quale, seguendo la guida di Ad Artem e uno speciale amico, un simpatico topolino, cercheranno tutti i fiori rari e speciali contenuti nei dipinti custoditi nelle sale della Pinacoteca. Sarà un'occasione per poter comporre un delizioso bouquet da regalare alle mamme alla fine della visita nella meravigliosa cornice della Sala Federiciana, circondati dai disegni di Leonardo da Vinci! Nel pomeriggio, alle 15.30, le mamme potranno invece regalarsi uno speciale percorso “La natura e il suo sguardo materno”, dedicato a un tema molto caro al Cardinale Federico Borromeo, fondatore dell'Istituzione: la natura intesa come Il libro scritto da Dio e prova della benevolenza divina nei nostri confronti. Dal 23 aprile riaprono le visite guidate alla Cripta di San Sepolcro, uno dei gioielli nascosti della città di Milano, a cura di NEIADE Tour & Events, agenzia specializzata in tour guidati e in organizzazione di eventi a Milano e in tutta la Lombardia. Eretta nei primi decenni dell’anno 1000 sull’antico Foro di Mediolanum, nel vero centro e umbilicus della città, la Cripta è stata oggetto di un importante e attento restauro finanziato dal MIC, concluso nella primavera del 2019, che ha riportato al recupero delle superfici decorate. Due i percorsi che si potranno scegliere: Cripta serale a lume di Lanterna e Il restauro della cripta. Il primo è una visita guidata insolita, in orario serale, che porta a immergersi nelle atmosfere più suggestive di questo luogo di culto, circondati da figure e simboli che si rivelano solo grazie alla luce delle lanterne. Immersa nella luce soffusa, la cripta svelerà dunque i suoi segreti millenari, dalle vestigia dell’antico Foro Romano ai simboli della devozione medievale, legati alla storia delle Crociate e al culto del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il secondo appuntamento è una visita che coniuga la poesia del luogo con il fascino della scienza e del restauro. Sarà proprio un restauratore a condurre i partecipanti a comprendere le vicissitudini e il recente recupero conservativo del 2019 che ha riportato alla luce numerose decorazioni murarie originali, come il suo cielo stellato, memoria della simbologia medievale. INFO UTILI : Orari: Da martedì a domenica 10.00 – 18.00 Lunedì chiuso Aperture straordinarie: lunedì 25 aprile – domenica 1 maggio. Dalle 10.00 alle 18.00 | Giovedì 2 giugno. Dalle 10.00 alle 22.00 Aperture serali : da maggio fino alla fine di settembre tutti i giovedì la Pinacoteca Ambrosiana resterà aperta fino alle 22.00 Biglietti: intero €15.00 / ridotto €10.00 Informazioni: tel. 02.806921; contatti@ambrosiana.it