Nuovo cinema diffuso: a settembre le ultime proiezioni in programma al parco dei triangoli

Si conclude con successo e con gli ultimi appuntamenti previsti il 19 e 20 settembre alle ore 20.30, la prima edizione della rassegna cinematografica all'aperto, dedicata ai quartieri popolari di Milano.



Con un omaggio al cinema d'autore spagnolo "Il Capo perfetto" e una selezione di cortometraggi in lingua originale dal Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina, volge al termine, e dà appuntamento per l'anno prossimo, l'iniziativa realizzata dall'Associazione COE - Centro Orientamento Educativo in partenariato con Associazione culturale Cinevan e il Cinemino nell'ambito del Bando "Per la Cultura" 2021 promosso dalla Fondazione Cariplo.



Il progetto nato con l'obiettivo di creare nuove occasioni di socialità, rilanciare la cultura cinematografica e portare il cinema dal suo pubblico, ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone che, a partire dal mese di aprile hanno partecipato alle proiezioni in programma.



"Crediamo nella cultura come strumento per valorizzare il territorio, creare relazioni di valore e promuovere buone pratiche di comunità. Siamo molto felici di accogliere l'ultima tappa della rassegna Nuovo Cinema Diffuso - dichiara Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 - e di trasformare una piazza da luogo di passaggio a posto in cui fermarsi, una sala cinematografica a cielo aperto dove incontrarsi, conoscere storie e costruire insieme una Milano più aperta, unita e accogliente".



La rassegna è stata inoltre un'importante occasione per mettere in pratica le procedure semplificate per organizzare piccole iniziative diffuse a carattere socioculturale e di intrattenimento sul territorio milanese, <> Quest'agevolazione è stata introdotta dal Comune nel luglio 2022 (delibera n.813/2022), grazie all'impegno di 180 associazioni che si sono spese per portare avanti questa istanza.



"Le Pids semplificano la realizzazione di iniziative nello spazio pubblico, protagonista della quotidianità delle persone: piazze e giardini si trasformano in luoghi di cultura e condivisione, - afferma Michele Stimola, presidente della Commissione Cultura del Municipio 9 - Da sempre pensiamo che la cultura sia welfare, che sia necessaria per contrastare le solitudini, le fragilità, le disuguaglianze. La città a 15 minuti è anche questo, fare di ogni quartiere un luogo accogliente, vivo e vivace. Ogni spazio pubblico può ospitare la cultura e la cultura può e deve essere accessibile per tutti e per ciascuno".



Al chiudersi di questa edizione, gli organizzatori ringraziano con la speranza di dare appuntamento al 2024 con un calendario ancor più ricco di iniziative all'insegna del cinema, della cultura e della condivisione.