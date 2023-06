Nuovo cinema diffuso: si accendono i proiettori con il programma di appuntamenti all’aperto

Parte il 25 maggio e prosegue in giugno e in luglio il ricco calendario di proiezioni gratuite e all’aperto di “Nuovo Cinema Diffuso - La città del cinema di prossimità”, il progetto realizzato dall’Associazione COE in partenariato con Associazione culturale Cinevan e il Cinemino nell'ambito del Bando “Per la Cultura” 2021 promosso da Fondazione Cariplo.



Un cinema che sa di estate e dal sapore internazionale quello in programma nelle piazze e nei giardini della città, tappe della rassegna itinerante Nuovo Cinema Diffuso. Un viaggio tra pellicole provenienti da tutto il mondo che certo non trascura i cittadini milanesi, protagonisti di video racconti realizzati nei quartieri più popolari: “Una cinquantina di cittadini tra giovani e anziani hanno raccontato alle nostre telecamere le otto piazze degli otto Municipi interessati dalla rassegna”. Afferma Elia Rollier dell’Associazione Cinevan: “Si tratta di piazze rigenerate, piazze scelte sulla base di esperienze resilienti, in cui i protagonisti sono i cittadini stessi che negli anni hanno fatto di tutto per cambiare volto al quartiere proponendo dal basso iniziative e promozione sociale. La scelta per questa rassegna tocca quindi quei quartieri più “lontani” da un accesso alle sale cinematografiche, alcuni cittadini intervistati non sono mai stati in un vero cinema o forse non qui in Italia”.

Queste brevi cartoline da Milano e dai suoi quartieri introdurranno le proiezioni in programma, insistendo sul significato e sul valore di promuovere una cultura itinerante e partecipativa.



Si parte dal Municipio 2, con la prima proiezione della rassegna che si terrà giovedì 25 maggio alle ore 21 al giardino di Mosso Milano. Un viaggio tra Egitto e Siria con due film a regia femminile, il cortometraggio Into Reverse di Noha Adel (premio ISMU al FESCAAAL 2018) e il lungometraggio Nezouh – il buco nel cielo di Soudade Kaadan (Premio del pubblico Armani beauty alla Mostra di Venezia 2022), due storie di scelte coraggiose tra rimanere o lasciare.



Tutte le serate sono gratuite, ma per un’ottimale gestione degli spazi si consiglia la prenotazione che sarà possibile effettuare online dal sito nuovocinemadiffuso.it. Programma completo su https://www.nuovocinemadiffuso.it/eventi/. In caso di pioggia consultare il sito e i canali social per tutti gli aggiornamenti.