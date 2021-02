Il nuovo governo e il ruolo del Pd - videoconferenza del circolo Pd di Niguarda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Il nuovo Governo e il ruolo del PD", questo è il titolo della videoconferenza organizzata dal Circolo PD Rigoldi di Niguarda a Milano per lunedì 1 marzo alle ore 21.00, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/pdrigoldi.niguardamilano Le vicende nazionali in cui si muove il Partito Democratico, la fine del Governo Conte Bis e l'arrivo di Draghi, la nuova maggioranza di quasi unità nazionale, l'ombra del congresso e le donne saranno i temi oggetto della discussione che vedrà due importanti protagonisti del PD nazionale: la deputata Chiara Braga (Segreteria Nazionale PD) e il Senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato).