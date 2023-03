O.r.k. & lizzard: martedì 18 aprile a milano il supergruppo in compagnia del trio francese

O.R.k. & LIZZARD

Dal vivo martedì 18 aprile al Legend Club di Milano



Il supergruppo O.R.k. fondato da Lorenzo Esposito Farnasari (aka LEF), accompagnato da Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi), Pat Mastelotto (King Crimson) e Colin Edwin (ex Porcupine Tree), annuncia tre concerti unici in Italia nella primavera 2023 a supporto del nuovo album “Screamnasium” uscito oggi: le date vedranno co-headliner il trio francese Lizzard. Gli appuntamenti dal vivo saranno martedì 18 aprile al Legend Club di Milano, mercoledì 19 al Traffic Live di Roma e giovedì 20 aprile all’Alchemica di Bologna. In apertura i bolognesi Inner Vitriol, le prevendite per la data di Milano sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mallticket.



“Screamnasium” è il quarto disco in studio degli O.R.k. pubblicato dalla label KScope, coinvolgente ed emozionante, grintoso e catartico, giunge a tre anni dal precedente acclamato “Ramagehead”. “As I Leave” è il singolo d’apertura del nuovo lavoro che trasmette all’ascoltatore una forma distillata dello spirito degli O.R.k. La voce potente di Lef, il riffing energico di Carmelo Pipitone, l’accompagnamento ritmico creativo di Pat Mastelotto e i toni di basso distintivi di Colin Edwin infondono a “Screamnasium” un’intensità rinnovata e una nuova luminosità. I livelli di energia sono mantenuti per tutti i 42 minuti di durata dell’album, mentre gli O.R.k. sostengono la causa dell’ottimismo, della tolleranza e dell’empatia.

Un momento particolare è “Consequence”, in cui Lef si confronta con il fenomeno vocale Elisa e “Someone Waits”, il brano di chiusura, che vede la partecipazione della virtuosa violoncellista Jo Quail.



Il duo creativo composto dal direttore artistico vincitore di un Grammy Adam Jones (dei Tool) e dall’illustratore della Marvel/DC Comics Denis Rodier si è occupato della grafica e dell’impaginazione dell’album, creando un’opera iconica con un’immagine di impatto, mentre il mixaggio e il mastering sono stati affidati a Machine (Lamb of God, King Crimson, Clutch).



L’ultimo lavoro del trio alternative metal LIZZARD è “Eroded", quarto album della formazione francese, un crogiolo di riff rinvigorenti, groove pesanti e orecchiabili linee vocali. Il lavoro è stato registrato con Rhys Fulber a Los Angeles (Paradise Lost, Fear Factory) e mostra schemi ritmici a volte intricati, ma sempre intessuti in canzoni immensamente orecchiabili. Il risultato è per fan di Tool, Deftones, Karnivool e King Crimson.





www.facebook.com/lizzardmusic