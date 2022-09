Il meraviglioso mondo di Leonardo da Vinci in mostra a Milano: come avere i biglietti scontati

Artista, scienziato, inventore: Leonardo da Vinci ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana, e adesso una mostra speciale ripercorre a Milano le tappe principali della sua vita straordinaria.

Scopri subito come ottenere i biglietti scontati.

La mostra

Adulti e bambini potranno scoprire il vero Leonardo da Vinci artista e inventore, grazie a ricostruzioni inedite delle sue macchine e restauri dei suoi dipinti in anteprima mondiale.

Al Sottomarino meccanico, la Macchina del tempo, la Libellula meccanica, la Macchina volante di Milano si affiancano il restauro digitale dell'Ultima Cena e la ricostruzione del Monumento Sforza.

Queste sono solo alcune delle moltissime novità di una mostra innovativa non solo nei contenuti, ma anche nelle modalità di fruizione. Esperienze multimediali consentono infatti al pubblico di interagire in prima persona con le macchine, le opere artistiche e i codici di Leonardo.

Oltre 200 ricostruzioni 3D interattive rendono la mostra fruibile a un pubblico di tutte le età.

La mostra è un appuntamento importante per famiglie, studenti, turisti e per chiunque sia interessato a scoprire Leonardo da Vinci, come mai visto prima.

Condizioni di utilizzo del biglietto

Il biglietto è a data libera ed è valido fino al 31/12/2022.

L'ingresso ridotto è valido per:

- minori dai 7 ai 18 anni

- studenti fino a 26 anni compresi

- maggiori di 65 anni

- disabili

- militari e forze dell'ordine non in servizio

- insegnanti

- soci Touring Club, Coop, Ikea Family, FAI, Feltrinelli e IBS

Per i bambini fino ai 6 anni è possibile acquistare il biglietto direttamente presso la biglietteria della mostra, al costo di 1 euro.

L'audioguida è esclusa dal costo del biglietto e dovrà essere acquistata in loco al costo di 4 euro.