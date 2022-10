Palestra FitMi di Milano, come avere abbonamenti ed ingressi scontati

Mettersi in forma non è mai stato cosi facile! Se il rientro dalle vacanze e i ritmi frenetici della città mettono a dura prova il nostro fisico, non c'è niente di meglio che tornare (o iniziare) ad allenarsi in una palestra in grado di fare la differenza.

La palestra FitMi

La palestra FitMi, spaziosissima di circa 3000 metri quadri e luminosa, è nata nel 2017 ed ospitata nel complesso del Palazzo della Regione Lombardia.

Oltre alla sterminata sala con gli attrezzi offre moltissime attività. Tra le tante, adatte a ogni tipo di richiesta e preferenza, segnaliamo «Body Balance»: un allenamento adatto a tutti che mescola elementi di yoga, tai chi e pilates. Il corso fa parte dell’ampio ventaglio di proposte di FitMi, che possono essere scoperte sottoscrivendo uno degli abbonamento open, che permettono cioè di usare liberamente la palestra.

Tipologie di iscrizione

Gli abbonamenti non comprendono la quota di iscrizione che va acquistata a parte.

Una volta scelto l'abbonamento che si vuole acquistare è possibile selezionare una delle tre tipologie di iscrizione:

FULL - comprensiva di borsa, Visita Medica, 5 ingressi per un tuo ospite e 1° incontro con Personal Trainer

MEDIA - comprensiva di borsa e 1° incontro con Personal Trainer

BASE - comprensiva di borsa

Condizioni

Gli abbonamenti e i carnet ingressi comprendono libero accesso a tutti i servizi e le attività del club + acqua e telo disponibili ad ogni ingresso.

Come funziona

