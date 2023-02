San Valentino al Museo Bagatti Valsecchi

Prezzo non disponibile

A San Valentino il Museo Bagatti Valsecchi celebra l’amore con l’evento "Col cuore in mano": la proiezione dell’opera dell’artista Elena Datrino, una videoinstallazione che unisce indissolubilmente le opere della collezione permanente del Museo con quelle della mostra in corso La seduzione del bello. Capolavori segreti tra ‘600 e ‘700. Ad arricchire le immagini, il brano realizzato dal compositore Ivano Pecorini che trasformerà la visita in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

L'iniziativa per San Valentino

Per l’occasione martedì 14 febbraio il Museo sarà aperto eccezionalmente dalle 13 alle 20 e accoglierà tutte le coppie con l'iniziativa un biglietto per 2. Inoltre, il catalogo della Mostra sarà offerto in promozione al prezzo speciale di 15 euro

L’amore può assumere tante forme: può essere quello tra due persone che hanno una relazione sentimentale, di qualunque genere essa sia, ma anche tra due amici o quello tra genitori e figli e tra nonni nipoti. Il Museo Bagatti Valsecchi in occasione di San Valentino con l’evento Col cuore in mano vuole celebrare tutte le coppie che condividono questo sentimento unico

La mostra

Sarà possibile visitare la mostra in corso La seduzione del bello. Capolavori segreti tra ‘600 e ‘700, in cui 50 capolavori della collezione Gastaldi Rotelli dialogano con l’eclettica raccolta permanente della Casa Museo, e al termine del percorso espositivo, nello Studio di Giuseppe Bagatti Valsecchi, i visitatori troveranno l’opera site-specific della fotografa Elena Datrino, Col cuore in mano.

L'idea del progetto

L’idea del progetto è nata proprio durante la realizzazione del servizio fotografico ufficiale della mostra realizzato da Elena Datrino: l’artista, attratta dalle conversazioni gestuali che le opere delle due collezioni intrattengono tra di loro, ha infatti colto nelle mani ritratte un particolare scambio di significati.

Con l’apporto delle mani danzanti dell’attrice Ippolita Baldini è nata così una videoinstallazione coinvolgente che mette in scena scatti e frame video che prendono vita attraverso giochi di trasparenze e dissolvenze, luci e ombre. Una suggestione visiva resa totalmente immersiva e multisensoriale dal brano realizzato dal compositore Ivano Pecorini diffuso per tutte le sale del Museo.