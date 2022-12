Gli spettacoli teatrali da non perdere a dicembre

Il periodo natalizio è perfetto non solo per celebrare le feste con le persone a cui vogliamo bene, ma anche per godersi uno spettacolo a teatro, divertendosi in compagnia.

Scopriamo oggi alcuni spettacoli imperdibili al Teatro Fontana, uno dei teatri di Milano con a programmazione più ricca di Milano.

SUPERMARKET. A Modern Musical Tragedy

Si inizia con SUPERMARKET. A Modern Musical Tragedy, in scena dal 13 al 31 dicembre.

Lo spettacolo è un “non-musical” costruito con nove attori e una partitura sonora fatta di canzoni inedite, a cui si aggiungono un sound design costruito con suoni e rumori ripresi in un vero supermercato e una serie di annunci ad hoc con una drammaturgia originale.

E mentre quello che esce dagli altoparlanti incanta e ipnotizza, tra gli scaffali si compie il rito del “procacciarsi il cibo”.

Come i membri di una tribu?, cerchiamo di proteggere i nostri cari affrontando sfide, pericoli, avversità?… tutto per riuscire a riempire il carrello della spesa, per riuscire ad avere le scorte per superare l’inverno, il mese, la settimana.

FAMILY, A Modern Musical Comedy

Si prosegue con FAMILY, A Modern Musical Comedy, in scena dal 12 al 29 gennaio.

Al centro del racconto c’è una famiglia, una “family” come tante altre. Il plot scarno ed essenziale vira su un gruppo di persone che vive cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile.

Family racconta problemi, fraintendimenti e aspettative di una famiglia che assomiglia a quella di tutti noi e, attraverso testi caustici e insoliti, ne disegna un ritratto inaspettato. I suoi membri crescono, invecchiano, cambiano e regolarmente si ritrovano a tavola per cenare assieme e festeggiare compleanni, o sul divano per confrontarsi e affrontare emergenze. Ma questa volta l’angolazione da cui si osserva è inedita, accogliente, morbida.

