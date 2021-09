Officine saffi award 4

I FINALISTI DI OFFICINE SAFFI AWARD



IN MOSTRA DAL 7 SETTEMBRE A MILANO.



Milano, 28 giugno 2021



Officine Saffi Award, giunto alla quarta edizione, è un premio biennale che promuove la ceramica nella cultura contemporanea. I lavori dei 45 artisti finalisti, provenienti da oltre 16 nazioni, saranno esposti a Milano dal 7 settembre al 6 novembre 2021.



Installazioni, oggetti, sculture, progetti di ricerca, saranno esposti in un allestimento dove il mondo dell’arte contemporanea incontrerà quello del design da collezione e l’alto artigianato internazionale. Una grande mostra che raccoglierà le ricerche più interessanti sul materiale ceramico in due sedi: la galleria di Officine Saffi (via Saffi 7) e un nuovo spazio espositivo in Piazza Virgilio 4.



Gli artisti in mostra saranno: Gunilla Maria Åkesson (1963, Svezia), Anton Alvarez (1980, Svezia)?, Eyvind Solli Andreassen (1986, Norvegia), Salvatore Arancio (1974, Italia), Francesco Ardini (1986, Italia), Audrey Ballacchino (1986, Francia), Chiara Camoni (1974, Italia), David Casini? (1973, Italia), ?Rino Claessens (1994, Paesi Bassi)?, Phoebe Cummings (1981, Regno Unito), ? Formabesta (1965-68, Spagna), Jennifer Forsberg (1970, Svezia), ?Elly Glossop (1982, Scozia)?, Annelie Grimwade Olofsson (1991, Svezia), Michele Guido (1976, Italia), Jessica Harrison (1982, Regno Unito), Marianne Huotari (1986, Finlandia), Julia Huteau (1982, Francia), ?Qwist Joseph (1987, USA), Jonathan Keep (1958, Regno Unito), ?Maria Kristofersson (1956, Svezia), Jeongwon Lee (1985, Corea del Sud)?, Icaro Maiterena (1978, Spagna), Virginia Leonard (1965, Nuova Zelanda), Claire Lindner (1982, Francia)?, Carlo Lorenzetti (1990, USA), Ian McDonald (1975, USA), Domenico Mangano & Marieke Van Rooy (1974-76, IT-NL), Caterina Morigi (1991, Italia), Monika Patuszyn?ska (1973, Polonia), Gregorio Peño Velasco (1983, Spagna), Héloïse Piraud (1988, Francia), Andrea Sala (1976, Italia), Catherine Sanke (1990, Germania), Francesco Simeti (1968, Italia), John Souter (1989, USA), Akiko Taniguchi (1978, Giappone), Tellurico (1985, Italia), Iren Tete (1990, USA), Liya Wan (1963, Cina).







In aggiunta, la sezione FOCUS: DENMARK presenta Aya Simone Bækhøj Schmidt (1995), Marie Herwald Hermann (1979), Turi Heisselberg Pedersen (1965), Pernille Pontoppidan Pedersen (1987), Lone Skov Madsen (1964).







FOCUS: è una nuova sezione del concorso dedicata ad una specifica area geografica. I protagonisti di questa prima edizione sono gli artisti danesi, in collaborazione con la Danish Arts Foundation.







I finalisti sono stati selezionati, tra più di 600 candidati, da un comitato internazionale composto da diverse figure del mondo dell’arte e del design: Glenn Adamson, curatore, Garth Clark, editor-in-chief Cfile, Annalisa Rosso, co-founder Mr. Lawrence, Matt Wedel, artista, Elisa Ossino, architetto, interior designer, Jill Singer e Monica Khemsurov, editors-in-chief Sight Unseen, Isabelle Naef Galuba, direttrice Museo Ariana, Laura Borghi, fondatrice Officine Saffi.







I vincitori dei premi saranno annunciati, poco prima dell’apertura della mostra, in una cerimonia online a cui parteciperà la giuria composta da: Alessandro Rabottini, curatore indipendente, direttore artistico In Between Art Film; Livia Peraldo Matton, direttrice responsabile Elle Decor; Christian Larsen, curatore MAD Museum; Alvise Braga Illa, collezionista; Julian Stair, artista; Carolina Orsini, conservatrice presso MUDEC; Lisbet Friis, designer, membro Danish Arts Foundation; Laura Borghi, fondatrice Officine Saffi.







Oltre al primo premio in denaro di 10.000€, sono numerosi i premi residenza promossi da alcuni dei più prestigiosi centri internazionali dedicati alla ceramica:



Sundaymorning@ekwc,?Olanda



Guldagergaard, Danimarca



Bruckner Foundation, Svizzera



Museo della Ceramica di Mondovì, Italia



Este Ceramiche, Italia



International Ceramic Art Festival, Sasama, Giappone



Päivi Rintaniemi e Città di Seinäjoki, Finlandia







Completa il montepremi il Premio Acquisizione Four Arts del valore di 3500€ per promuovere giovani artisti under 35 che lavorano con la ceramica.











L’allestimento della mostra è progettato da Riccardo Rossi.











Officine Saffi Award non sarebbe possibile senza il prezioso sostegno de







I patrocini:



Comune di Milano: https://www.comune.milano.it/



Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza: https://www.micfaenza.org/it/







I partner:



Sundaymonring@ekwc: https://sundaymorning.ekwc.nl/



Guldagergaard: https://ceramic.dk/



Museo della Ceramica di Mondovì: https://www.museoceramicamondovi.it/



Bruckner Foundation: https://www.ceramique-bruckner.ch/en



Este Ceramiche: https://www.esteceramiche.com/it/



Päivi Rintaniemi: https://rintaniemi.fi/



Città di Seinäjoki: https://www.seinajoki.fi/



ICAF, Sasama: https://www.icaf-sasama-en.com/



Four Arts: https://www.fourpartners.it/



Danish Arts Foundation: https://www.kunst.dk/english/



Italia Fudosan Real Estate: https://www.ifmilano.com/



Terre Davis: https://www.terredavis.it/







I Media Partner:



Artribune



Exibart



That’s Contemporary, IAC















Maggiori informazioni sono disponibili su www.officinesaffi.com/awards











Officine Saffi Award 4



Finalists’ exhibition



Via Aurelio Saffi 7, Milano



Piazza Virgilio 4, Milano (sede temporanea)







7 settembre – 6 novembre 2021



6 settembre 2021 > Press day



LUN – VEN: 10:00-18:30



SAB: 11:00 -18:00







Ingresso gratuito su registrazione











Contatti:

+39 02 36685696



info@officinesaffi.com



www.officinesaffi.com/awards







