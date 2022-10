Ogni settimana a mare culturale urbano c’è “il jazz a mare”: martedì 25 ottobre elettronica e sperimentazione con il sax di riccardo sala

MILANO - Prosegue, settimana dopo settimana, “il jazz a mare”, la rassegna organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz negli spazi di Cascina Torrette, in via Giuseppe Gabetti 15 (zona San Siro), a Milano. Come sempre, i protagonisti sono soprattutto le giovani band e i talenti emergenti della scena nazionale, ma in alcuni casi sul palco si esibiranno anche musicisti di vaglia e consolidata esperienza. Gli appuntamenti sono in programma ogni martedì alle ore 21.30 (gli eventi hanno un biglietto di entrata simbolico pari a un euro). Il calendario completo è disponibile sul sito maremilano.org.

Martedì 25 ottobre, a Mare Culturale Urbano sarà la volta del quartetto, solo apparentemente convenzionale, guidato dal sassofonista Riccardo Sala, che porterà in scena il progetto “Cassini’s Last Image”, un tributo alla space-opera in una miscela di elettronica, jazz e sperimentazione radicale.

Dopo la pausa per la festività di Ognissanti, i concerti con la musica improvvisata continueranno per tutto il mese di novembre: martedì 8 largo al trio guidato dalla vocalist Marella Motta con “And everything in between”, progetto in cui il soul si mescola con il pop, il R&B con il jazz e le sonorità afro con la musica elettronica; la settimana successiva, martedì 15 novembre, saranno di scena i Four Jam, gruppo che propone standard jazz molto orecchiabili, tra post-bop e fusion; il 22 novembre riflettori puntati sul Mario Zara quartet, formazione guidata dall’esperto pianista Mario Zara, che eseguirà i brani del recente “The Distance”, album di matrice europea in cui si possono cogliere varie influenze, dalla classica al jazz contemporaneo, e una particolare attenzione alla melodia piu? mediterranea. Infine, a chiudere la programmazione del mese, martedì 29 novembre spazio a Ok Bellezza, cioè al trio composto da Nick Stimazzi (hammond), Alessandro Borgini (chitarra) e Nicola Tentorio (batteria), che si cimenterà in un programma di composizioni originali (con echi funk e latin jazz) e standard tratti dai repertori soul-jazz (di Jack McDuff, Boogaloo Joe Jones, George Benson, Charles Earland e Richard “Groove” Holmes).





“IL JAZZ A MARE” - MARE CULTURALE URBANO

Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano.

Mail: info@maremilano.org; tel: 0245071825. On line: maremilano.org

Ingresso: biglietto simbolico di 1 euro (biglietteria digitale sull’app Dice e sul sito dice.fm).



LE DATE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022

Martedì 25/10

Cassini’s Last Image

Riccardo Sala (sassofono); Giuseppe Vitale (pianoforte); Riccardo Oliva (basso); Edoardo Battaglia (batteria).



Martedì 8/11

Marella Motta trio

Marella Motta (voce); Andrea Beccaro (batteria); Jacopo Mazza (pianoforte e fender rhodes).



Martedì 15/11

Four Jam

Samuel Perinotto (tromba); Alessio Pagliero (pianoforte); Alessandro Rosin (contrabbasso); Samuele Cavallone (batteria).



Martedì 22/11

Mario Zara quartet

Mario Zara (pianoforte); Marcello Testa (contrabbasso); Nicola Stranieri (batteria); Tiziano Codoro (tromba e flicorno).



Martedì 29/11



Nick Stimazzi (hammond); Alessandro Borgini (chitarra elettrica); Nicola Tentorio (batteria).