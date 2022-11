Tornano gli Oh Bej! Oh Bej!, i mitici mercatini di Natale di Milano

Orario non disponibile

Quando Dal 07/12/2022 al 10/12/2022 Orario non disponibile

Il simbolo meneghino del Natale. Tornano anche quest'anno gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti milanesi in vista del Natale. I mercatini - tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo - nel 2022 si terranno dal 7 al 10 dicembre intorno al Castello Sforzesco e nel Parco Sempione.

Sulle bancarelle si possono trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci. Spazio anche alle bancarelle di caldarroste e di “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini.