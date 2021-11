Tornano gli Oh Bej! Oh Bej!, i mercatini di Natale di Milano

Orario non disponibile

Di nuovo festa. Quest'anno, dopo lo stop del 2020 dovuto al covid, a Milano tornano gli "Oh Bej! Oh Bej!", i tradizionali mercatini di Sant'Ambrogio che per la città della Madonnina segnano l'avvio tradizionale delle estività natalizie.

L'appuntamento è dal 5 all'8 dicembre tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone. Saranno circa trecento le bancarelle presenti, che si diraderanno per non intralciare il cantiere che sta rimettendo a nuovo la piazza e che, in quei giorni, sarà leggermente ristretto. Dovrebbero essere previste stringenti misure anticovid, con obbligo di distanziamento e green pass.

La location, che da anni ormai ha traslocato all'ombra del Castello, è bocciata dal Municipio 1: "Da anni chiediamo il ritorno della fiera in Sant'Ambrogio - spiega il presidente di zona Mattia Abdu - con una regia e una direzione artistica. Desideriamo che torni alla sua veste originaria, con meno espositori e con un carattere culturale e non solo commerciale".

Due anni fa dal comune si era ipotizzato anche un ritorno - almeno parziale - in piazza Sant'Ambrogio, ma poi gli "Oh Bej! Oh Bej!" hanno mantenuto la loro "casa" al Castello.