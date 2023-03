La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla undicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Cariplo.



Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21:00 presso l’Auditorium Don Bosco la compagnia Teatro G.O.S.T. andrà in scena con lo spettacolo Oltremare. Storie di confine di e con Lara Panighetti e Luca Tagliabue. Assistente alla regia Sara Minotti. Costumi Nicola Schiavone. Materiali di scena Edoardo Baldon, Giuseppe Zulianel e Andrea Limonta. Produzione G.O.S.T. A.P.S.



<< Cosa c'è là in fondo? Cos'è un confine? Chi se ne occupa? >>



Una coppia, una frontiera, una decisione da prendere, un tuffo nel vuoto, due divinità di confine. In scena un'indagine sulle scelte e sui passaggi, talvolta obbligati. Quattro storie, quattro movimenti temporali in cui si dipanano tracce, desideri, auspici, intenzioni e domande in equilibrio sul filo della vita.

Lo sapevate che ci sono divinità che fanno proprio quello? Sono lì tra il prima e il dopo, il dentro è il fuori, il sopra e il sotto. Tag non lo sapeva e soprattutto non sapeva che il suo destino era di diventare una di queste divinità. Pensa che l’incontro con quella strana creatura e i viaggi nel tempo e nello spazio dentro corpi diversi siano solo un sogno, ma in realtà sono proprio il suo di confine per realizzare sé stesso.



Per informazioni o acquistare i biglietti inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100. Il costo dei biglietti è il seguente:



• intero 12 €

• ridotto 10€ (under 18, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.)



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro mantenendo il costo dei biglietti a soli 12€ e cercando di promuovere il teatro tra i giovani proponendo la riduzione a 10€ anche per gli under 18.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!



Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Dal 1991 promuove la vita delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle persone. Le distanze all’interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili: oggi più che mai invece c'è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi. In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al territorio oltre 3,6 miliardi di euro.



Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it