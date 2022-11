Oltrepop, la mostra alla galleria Pisacane

La galleria Pisacane Arte presenta la mostra OLTREPOP, personale delle opere dell'artista e designer Fè, con serata di inaugurazione giovedì 24 novembre, dalle ore 18.30 in viale Monza 55 a Milano.

Durante l'esposizione Fè, nome d'arte di Federica Sutti, presenterà una miscellanea della sua produzione che lei stessa definisce concettual-pop.



Fè unisce il suo innato istinto creativo alla formazione da designer che le permette di realizzare opere utilizzando diverse tecniche: colate di argilla, cemento e resina in stampi, pittura acrilica e spray, stampa 3d, cianografia, intarsi di legno dipinto, tecniche di tappezzeria, illustrazione digitale.



Partendo da un'idea, da un'osservazione sul presente, l'artista sceglie il materiale più adatto e la forma più congeniale per rendere al meglio il concetto che vuole descrivere. Il risultato sono opere metaforiche estremamente inserite nel contemporaneo, che vanno appunto oltre il pop, sfruttandone il linguaggio estetico per approfondire le sue considerazioni concettuali.



Per esempio, la serie Myselfie – Homo Monitor nasce da una riflessione sull'impatto degli smartphone nella nostra quotidianità. Questa evoluzione dell'Homo Sapiens presenta un volto monitor, si ciba di dati e comunica con un linguaggio binario. Fè modella gli esemplari di una nuova umanità attraverso la ceramica, la stampa 3d e la cianografia.



La serie Kisses è nata, invece, nel corso del lockdown, durante il quale l'artista si è interrogata su come le dimostrazioni di affetto siano cambiate a causa del distanziamento sociale. Ha creato così tele, intarsi in legno, stampe digitali e sculture con soggetto quei baci che avremmo voluto inviare ai nostri cari lontani.



La collezione Banana Tiama racconta e celebra le diversità: Fè ci presenta una nuova qualità di banana, molto diversa dagli standard, perché colorata, pop, decorata con graffiti e gocce di colore. Troveremo esposte molte “tipologie” differenti, composte con cemento, tessuti e acrilici.



Iconavirus è un progetto artistico ispirato alla nostra quotidiana esposizione ai brand: i loghi si moltiplicano, modificano i nostri bisogni e desideri, si assemblano fino a divenire maschere fiere e quasi minacciose, simboli di un disturbo brand-fobico.



Le icone pop della nostra infanzia vengono smontate, destrutturate in figure caleidoscopiche nella collezione Kaleidotoons. In questi mosaici colorati riusciamo lo stesso a riconoscere i personaggi dei cartoni animati più amati - come Topolino, I Simpsons, Bugs Bunny e molti altri - tanto sono stati metabolizzati nella nostra coscienza.



Saranno anche esposti i pellami dipinti a mano da Fè per la realizzazione di tre borse – artbags - per il luxury brand Demanumea: qui l’unione tra arte pittorica, design e moda risalta e dimostra il carattere eclettico dell’artista.



Il percorso della mostra farà riflettere il visitatore su questi temi raccontati da Fè all'insegna della pop-cettualità, rimettendo così in circolo il pensiero realizzativo iniziale in un dialogo stimolante per l'osservatore.