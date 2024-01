Omaggio a Fabrizio De Andrè

Comunicato Stampa





Circolo Metromondo, Circolo Caldara e il Circolo Salvadanèe



organizzano



Omaggio a Fabrizio De André



nel 25° anniversario della sua scomparsa



Venerdì 12 gennaio 2024 dalle ore 20.30 in poi

c/o Salone Salvadanée

Via De Amicis 17 - Milano - Ingresso primo piano -



(Mm2 fermata S. Ambrogio - bus 94 - tram 14)



Sul palco, con i brani di De Andrè si susseguiranno:

*Henry’s Blues Duo; *Marinella - accompagnata da Angelo Rodà; *Alessio Lega & Guido Baldoni;



Interverranno



Enzo Gentile - scrittore e autore del libro "Amico Faber", e Ivano Tajetti - dell' Anpi Provinciale Milano.



Presenterà la serata Giuseppe Verrini - critico musicale, fotografo e operatore culturale -



Nel finale della serata le/i partecipanti potranno partecipare alla prevista cantata collettiva con brani del grande "poeta dei poveri".







FOOD E DRINK anche con “il Bianco di Portofino” di Faberiana memoria e focacce alla genovese (lisce e farcite).



Meglio prenotare il posto con WhatsApp o e-mail.



Per chi volesse "apericenare" con le focacce (con farcitura di salumi e/o formaggio o senza farcitura una o più…),



si chiede la gentilezza di indicarcelo nella prenotazione del posto, via email o con WhatsApp.



All'Ingresso verrà richiesta a tutte/i una sottoscrizione di 5 € per sostenere le spese organizzative della serata; a chi lo vorrà faremo la tessera di Metromondo con la sola e stessa sottoscrizione.



Per informazioni e prenotazioni:

- Mail: metromondo@tin.it – WhatsApp 3896986350 - Pagina Facebook: Circolo Metromondo - Instagram: Circolo_Metromondo -



Sito: http//: www.metromondo.com