Omaggio al poeta Giampiero Neri

Il 21 Marzo è l’inizio della primavera. Quale migliore giorno per rendere omaggio ad un poeta di grande sensibilità dell’area lombarda Giampiero Neri. La sua poesia è una testimonianza della custodia accurata delle nostre tradizioni e della nostra lingua. L’Archivio Dedalus propone nella giornata un evento di incontro con alcune pubblicazioni che vedono la poesia di Giampiero Neri congiunta a illustrazioni e disegni di Vincenzo Pezzella Dedalus. Sul nostro sito sono presenti quattro opere a stampa e a carattere d’arte: Giampiero Neri I. “Giampiero Neri. Poesie e Immagini.” Viennepierre Edizioni, 2005; II. “Da Armi e Mestieri” Edizioni Pulcinoelefante, poesia con illustrazioni, 2002; III. “Piano d’erba” Edizioni Quaderni di Orfeo, quaderno a cura di Roberto Dossi contenente “Piano d’Erba” di Giampiero Neri con illustrazioni di Vincenzo Pezzella Dedalus, 2005, quaranta copie firmate; IV. “Piano d’erba” Giampiero Neri, Edizioni Archivio Dedalus, raccolta di poesia di Giampiero Neri con illustrazioni a cura di Vincenzo Pezzella Dedalus, 2005, 3 copie a colori. V. “Foglio n. ZERO” foglio di poesia contemporanea in video con testimonianza video, 2003, 50 copie a colori timbrate. Le opere saranno visibili in possibilità di acquisto nella sede dell’Archivio Dedalus in Via Pietro Custodi 18. Accoglieremo tutti i visitatori interessati dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Via Pietro Custodi 18 Milano 20136 tel +39 3483536176 +39 0236550497 info@dedaluspoemvideo.it / www.dedaluspoemvideo.it c.f. 97359150154 / P.IVA 05706330965 IVA ASSOLTA DALL’EDITORE Art. 74 Lett.C D.P.R. N°633/72