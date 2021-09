Ombra di tutti | Dall’ombra, un progetto di patrizio raso intorno al monumento a Roberto Franceschi

Domenica 26 settembre dalle ore 11.00 alle 17.00 davanti al monumento allo studente Roberto Franceschi si svolge un nuovo appuntamento del progetto Dall’Ombra di Patrizio Raso.



Con Ombra di tutti si intende “dare corpo” all’ombra del monumento, immaginando la materia d’ombra come un particolare tappeto tessuto da un intreccio di vestiti che l’artista intende raccogliere da tutti coloro che vorranno donarli, per intrecciarli insieme a quelli di Roberto Franceschi.



Ogni persona è chiamata a pensare a quei tessuti che l’hanno accompagnata in momenti significativi della propria esistenza. Vestiti e stoffe di cui conosciamo il vissuto e di cui possiamo testimoniare il valore.

L’artista chiede ai partecipanti anche la narrazione di vicende e vissuti che motivano la donazione. Questi racconti guideranno il lavoro di composizione e intrecciatura nel processo di tessitura dell’opera, determinando esiti mirati. Ne risulterà una superficie complessa, un ibrido parzialmente indossabile, una superficie ricca su cui sostare. Alcuni abiti, fuoriuscendo in parte dalla tessitura del tappeto, resteranno “abitabili” da una o più persone insieme, da altri nuovi testimoni.

L’intreccio mette insieme passato e presente per costituire “un’ombra” trasportabile che possa interagire con i luoghi e le persone, costruendo ogni volta, anche in modo estemporaneo, nuovi spazi narrativi e di dialogo.



L’opera di assemblaggio e tessitura verrà realizzata a Monno in Valcamonica, seguendo la tradizionale tecnica di lavorazione del pezzotto. Patrizio Raso si avvarrà della collaborazione dell’artigiana Gina Melotti con la quale ha già lavorato in ritratti reali, progetto sviluppato dall’artista per Aperto_Art On The Border 2019, con la direzione di Giorgio Azzoni.





https://www.fondfranceschi.it/dall-ombra/ombra-di-tutti

