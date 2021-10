L'ombra e la luce. Opere di Valerio Ceppetelli Csaprini

“L’ombra e la luce” è il titolo delle nuova mostra personale dell’artista Valerio Ceppetelli Caprini, che si inaugura presso lo spazio Art Studio 38, venerdì 15 ottobre alle ore 18.00.



Nella prima metà degli anni Cinquanta, Valerio Ceppetelli Caprini, classe 1930, nel corso dei suoi studi universitari di Giurisprudenza, affianca corsi di disegno presso l’Accademia di Francia di Villa Medici a Roma.

Avvocato fino al 2010, quando decide di lasciare gli impegni professionali, riprende la sua passione giovanile.

Inizia a esporre le sue opere in tutta Italia ed è riconosciuto dalla critica come un maestro nel campo dell’astratto geometrico.

Nelle sue opere, tutte bianche, le superfici monocrome sono tridimensionali. Con un gioco di pieni e vuoti, l’artista dà rilievo e dinamica alla superficie.



La sua prima personale fu presentata da Enrico Castellani, uno degli artisti italiani di maggior rilievo dell’arte europea della seconda metà del Novecento, che affermò: “…Valerio compone superfici dove la razionalità del fare e l’emozione della scoperta concorrono a lavori di grande impatto estetico”. E come Castellani, Valerio Ceppetelli Caprini porta avanti la “poetica dell’azzeramento” ed è considerato artista minimalista. L’articolazione delle superfici monocrome nello spazio è cercata tramite dittici e trittici, rilievi con estensione superiore e laterale e in alcuni casi con motivi ottici.



ART STUDIO 38

Via Luigi Canonica, 38 MILANO

t. 02 3314751 – info@artstudio38.com

www.artstudio38.com



Inaugurazione

venerdì 15 ottobre 2021

Ore 18.00



dal 15 al 30 ottobre 2021

Ingresso libero



Orari della mostra

da lunedì a domenica: 10.00 - 20.00 / orario continuato



Per informazioni

Tel. 02 3314751



www.artstudio38.com

