?Jardino presenta On the fault line, mostra personale di Lucrezia Costa realizzata a conclusione dei tre mesi di residenza che, da gennaio a marzo, hanno consentito all’artista di sviluppare opere inedite.



?Il progetto, curato da Livia Milani e Julia Rajacic, raccoglie nello spazio una serie di lavori che segnano un nuovo inizio a partire da una ricerca stratificata nel tempo e continuamente ripensata grazie a nuove esperienze e nuovi stimoli. Partendo dall’idea di coniugare il concetto di equilibrio con quello di crepa si arriva ad una riflessione che riguarda il corpo, inteso come territorio in continua evoluzione che oscilla tra le esigenze, i bisogni e i desideri primordiali e le regole sociali imposte dall’esterno.



Nella mostra On the falut line, Costa indaga la continua lotta tra elementi attrattivi che si trovano, però, agli antipodi: l’esigenza di governare il tempo e, di contro, l’inesorabile processo che si fa da sé, indipendente da qualsiasi possibilità di controllo. In questo discorso, la crepa rappresenta un’apertura per mostrare, attraverso il disgregarsi di pesanti strati di intonaco usati come copertura, una nuova via per immaginare se stessi e l’arte. Il punto di arrivo, infatti, non è dato dalla perfezione strutturale, formale ed estetica, bensì da un nuovo modo di intendere il proprio posizionamento nel mondo, attraverso uno spiraglio che guarda all’imprevedibile e al metamorfico.



Lucrezia Costa è un’artista che, attraverso l’utilizzo di diversi media tra cui scultura, installazione e fotografia, approfondisce le relazioni tra il corpo come luogo dei bisogni e degli istinti e i movimenti entropici del vivente.Ha studiato fotografia alla LABA di Brescia e il master di Arti Visive e Studi Curatoriali alla NABA di Milano. Ha esposto i suoi lavori in Italia (Mudec, Base Milano, Deposito Mele,Area Contesa) e all’estero (Shacklewell Lane di Londra, Residenza Joya:AiR in Andalusia). È stata recentemente nominata come finalista del Exibart Prize.



Date : 1 Aprile - 15 Aprile 2022



mar-sab su appuntamento



Inaugurazione : 1 Aprile 2022 Ore 16-21





Registrazione necessaria per le visite della mostra via email (contact@jardino.it) o cellulare (353 354 4406)