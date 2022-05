Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 27 maggio alle 21.00, nella splendida cornice del Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano, si esibirà il Duo Pianistico Jazz Paolo Alderighi & Stephanie Trick nel concerto "On the Sunny side of the street", con un programma di arrangiamenti originali che copre mezzo secolo di storia della musica popolare americana, dal ragtime allo swing, dallo stride piano al boogie woogie, da Broadway a Hollywood e Tin Pan Alley.