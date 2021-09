"Ondeggiava al vento della notte"

Un percorso musicale e letterario, attraverso bellissime e poco note pagine musicali per trio (violino, violoncello e pianoforte), accuratamente selezionate per immergersi nella profondità della cornice narrativa della favola di Natale di Guareschi, interpretata dall'attore Matteo Nicodemo. Con Alessandra Sonia Romano al violino, Irene Amico al violoncello e Matteo Cisternino al pianoforte. Ingresso libero, con green pass. Per prenotare scrivere una mail a concertocreta@gmail.com o inviare un messaggio al numero 3498046709.

