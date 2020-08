Sabato 19 settembre

ONE DAY IN YOGA

propone una giornata immersi nello YOGA

un mini Retreat a Milano

in un giardino inaspettato

al Tempio del Futuro Perduto.



One Day In Yoga Festival è un evento indipendente e libero, aperto a tutti, praticanti, neofiti, insegnanti, semplici curiosi, con in comune il desiderio e l'entusiasmo per esplorare, approfondire e praticare lo Yoga nelle sue diverse discipline e stili, in una location fuori dai soliti luoghi comuni.



Abbiamo pensato a questo Festival come un’occasione preziosa per portare allo yoga le tante persone che non l’hanno mai sperimento, insieme a coloro che già lo praticano o lo insegnano, creando un momento di incontro, di scambio, di confronto.



Yoga classes – Healthy Food – Holistic Theraphy – AcroYoga – Meditation -- Ecstatic Dance -- Sound Bath