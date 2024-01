Il curatore Gina Affinito è lieta di presentare il progetto espositivo

ONIRICAmente

mostra d’arte contemporanea

MILANO | CAEL GALLERY

19 > 26 gennaio 2024

Questa mostra si propone di confrontare arte e sogno, esplorandone l'ampio terreno comune, sottolineandone le sinergie e rilevandone le differenze.

Sono presenti, ed esaminate, varie forme d'arte o di intrattenimenti artistici (performance): per ciascuna di esse vengono analizzati i rapporti con il sogno, sia quando nell'opera d'arte sia presente l'esplicita rappresentazione di un sogno, sia quando siano evidenziabili atmosfere oniriche.

Quando la notte spegne i riflettori della coscienza razionale, la mente è più libera di portarci lì dove la nostra natura, il nostro Sé più autentico, vuole andare per rigenerarsi: nell'Inconscio.

Il sogno è quindi una risposta creativa a qualcosa che la parte razionale diurna non trova soluzione.

Nel sogno spazio e tempo perdono il loro abituale valore, le leggi della logica si allentano e cedono il posto a una infinita libertà espressiva, grazie alla quale il sogno si avvicina a un prodotto creativo, espressione di pensieri e sentimenti che di giorno evitiamo, ma che nei sogni emergono sia pure camuffati, poiché da essi continuiamo a difenderci.

Il processo creativo parte proprio da questo: dalla capacità di vedere nella mente qualcosa che non esiste ancora. Tutto inizia con un atto di immaginazione, lo starter della creatività che dà vita a ciò che si immagina o si sogna, per concludersi con il processo di realizzazione.

Agli artisti è stato chiesto di ricercare questo desiderio inconscio e celato, di restituirlo alla realtà, di coglierne le emozioni e tradurlo in opera d’arte, mitigata dalla propria creatività.

In mostra

Il curatore ha operato una selezione di opere in base ad appartenenza al tema, alla capacità di utilizzare modalità espressive contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità, utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.

Due mini personali e 33 artisti in collettiva:

MARIAGRAZIA COLONNELLO Solo exhibition

MARCO GRECHI Solo Exhibition



Collettiva

ADEMARA, MARINA AMBROSETTI, MICHELE ANDREOLI, ANNA MARIA BELMONTE, LAURA CAPELLINI, DUILIO CARPITELLA, MICHELA CASSA, CLAUDIO CAVALLI, VITTORIA COPPOLA, MARIA CORTESE, MARIA PIA CULCCHIA, DONATELLA D’ANGELO, ALESSANDRA DAMIANO, FEDERICO FERRONI, ELEONORA FIRENZE, SHAKAR GALAJIAN, GABRIELLA GALLI, IMMACOLATA GIORDANO, CLAUDIA GOTA, FABIOLA LEDDA, ANTONIO LUNATI, PIERPAOLO MANCINELLI, ROBERTA MASSINELLI, FLORA MORIGGI, FRANCO ORIGINARIO, ROBERTA PAGNONI, GIANFRANCO PALMIERI, ORIANA PAPAIS, DOMIZIA PARRI, SALVATORE PIRAS, VALERIA PONTOGLIO, GIOVANNI SIMONUTTI, FRANCESCO VOTANO.

Vernissage: Venerdì 19 gennaio h 18.00 presso CAEL GALLERY, suggestivo spazio in Via Carlo Tenca 11, a Milano.

Ospiti al vernissage:

Dott. Massimo Doriani, psicologo - psicoterapeuta, direttore Accademia Imago, Istituto di Psicoterapia, Napoli, con un intervento dal titolo

“Qual è la materia di cui sono fatti i sogni”

Arianna Ilardi, ballerina, performer, membro del Consiglio Internazionale della Danza, con una performance dal titolo:

“Tra sogno e realtà” - ideazione di Arianna Ilardi, musica di Danilo Tarquini.



La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì h 11.00 - 19.00 - Ingresso libero



https://www.sfogliami.it/.../81mqhr161658n6mecf58t411k8dmp1u