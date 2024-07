Only blue and green. Mostra personale di Qian Wu

Mercoledì 10 luglio verrà inaugurata alla MA-EC Gallery Only Blue and Green, mostra personale a Milano dell’artista cinese Qian Wu a cura di Elisabetta Roncati.



Cinque opere della serie blu, otto della verde smeraldo e altre otto che combinano i due cicli vengono esposte per la prima volta assieme in numero così elevato.

Punto di partenza del progetto, afferma Elisabetta Roncati autore del testo critico, è stata la riflessione sul tradizionale "paesaggio blu-verde" della pittura a inchiostro cinese (“The blue-green shan shui”). Il nome di questo stile deriva dall’utilizzo di pigmenti minerali quali l'azzurrite e la malachite come colori principali che riflettono l’essenza della natura e la saggezza orientale. Un’importante fonte di ispirazione per Qian Wu non solo a livello visivo, ma anche e soprattutto spirituale. Alle due tonalità l’artista attribuisce, infatti, dei significati che vanno al di là della cromia per arrivare alla sfera emotiva. Insegue i principi di tempo e spazio e riflette sulla possibilità di connettere concetti opposti quali “ordine” e “disordine”, “costruzione” e “decostruzione”, secondo un principio di connessione che ricalca quello di Yin e Yang.

Nato a Xiamen, nella Provincia del Fujian, nel 1991 Qian Wu fin da piccolo ha studiato calligrafia, pittura e letteratura poetica tradizionale cinese: dalle Elegie di Chu alle canzoni dell'antica musica popolare, dalla poesia Tang alla lirica Song e ai componimenti Yuan. Questo profondo legame con la parola scritta ha avuto un forte impatto sul suo senso estetico. Per lui la tradizione non è mai stata un impedimento, ma un punto di partenza. Del resto il concetto stesso di “eredità” gli è sempre interessato moltissimo e non è mai stato un freno alla voglia di sperimentare.

La mostra Only Blue and Green ed il colore verde diventano un simbolo del continuo scambio culturale tra Milano e la Cina, un ponte che collega mondi diversi attraverso l'arte e la storia. Le opere di Qian Wu, con la loro combinazione di tradizione e innovazione, riflettono un dialogo interculturale che continua a evolversi. Il verde e il blu, colori che trascendono il tempo e lo spazio, ci invitano a guardare oltre l'orizzonte e a immaginare un futuro in cui le differenze culturali siano fonte di ricchezza e ispirazione.



Qian Wu ha al suo attivo numerose mostre personali, collettive e premi, tra cui Arte Laguna Prize (Emerging Artist Award) nel 2022 e il Fiorino d’oro del XL Premio Firenze che gli è stato assegnato a dicembre 2023 a Palazzo Vecchio. Tra le mostre personali più recenti, One night in Florence 2023 a cura di Daniela Pronestì, 2023 “Black and Blue”, 3812 Gallery, Londra, 2023 “Blue?Qian Wu Solo Exhibition”, Cultural Association MoCA (Modern and Contemporary Art)/Madeinartgallery,Venezia/Milano.

Nel 2021 è nella classifica Forbes dei migliori artisti cinesi Under 30.



Coordinate evento

Titolo: Only Blue and Green.

Mostra personale di Qian Wu a cura di Elisabetta Roncati

Sede: MA-EC Gallery, Via Santa Maria Valle, 2, Milano

Opening: mercoledì 10 luglio ore 18.00

Info: info.milanart@gmail.com

Date: fino al 10 agosto 2024



www.ma-ec.it