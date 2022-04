Open call - Rea! art fair 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Comunicato stampa, 25/01/2022 Apre il bando dedicato agli artisti emergenti per partecipare alla III edizione di ReA! Art Fair. La fiera, che ha portato un nuovo concept all’interno del settore artistico italiano, accoglierà i 100 artisti selezionati alla Fabbrica del Vapore nell’Ottobre 2022. Dal 1° febbraio aprono le iscrizioni per la Open Call dedicata agli artisti emergenti che vogliono partecipare all’edizione annuale di ReA! Art Fair. La terza edizione si terrà nell’ottobre 2022 alla Fabbrica del Vapore e ospiterà, come di consueto, le opere di 100 artisti selezionati dal team curatoriale. Tra le tante novità targate 2022, che verranno svelate nei mesi antecedenti all'apertura, ci sarà anche l'ampliamento dello spazio espositivo. L’obiettivo della fiera, mission stessa dell’Associazione organizzatrice, è supportare il lavoro degli artisti emergenti offrendo una prima piattaforma di incontro con i collezionisti e le gallerie, oltre all’opportunità di vendita e di confronto con un ampio pubblico. È possibile presentare la propria candidatura dal 1° febbraio al 15 maggio 2022. Modalità di partecipazione Il bando è aperto a tutti gli artisti visivi italiani e internazionali, attraverso la compilazione della domanda sul sito web https://www.reafair.com/open-call. Il candidato potrà presentare un progetto artistico già realizzato o in progress da esibire all’interno della fiera. Le informazioni necessarie per la domanda comprendono: Descrizione del progetto artistico ed Artist Statement, Portfolio aggiornato, Bio o CV/Resume dell’artista. Le tempistiche di iscrizione al bando si articolano in due fasi: dal 1° febbraio al 1° marzo 2022 tramite la “Early bird” è possibile presentare la propria candidatura con una quota di iscrizione di € 20,00. Dal 2 marzo al 15 maggio la quota di iscrizione sarà di € 35,00. L'esposizione non prevede vincoli tematici e comprende le seguenti categorie: Pittura, Disegno, Fotografia, Video, Performance, Scultura, Mixed Media, Digital Art, Street Art. A queste, per la prima volta, si aggiungono gli NFT. La selezione degli artisti verrà effettuata dal comitato curatoriale dopo la raccolta di tutte le candidature. I 100 artisti selezionati saranno annunciati sui social e tramite newsletter il 1° giugno 2022. I creativi avranno la possibilità di partecipare alla fiera ed essere presentati in un progetto curatoriale creato ad hoc e dal respiro cosmopolita. Gli artisti scelti non dovranno sostenere nessun costo aggiuntivo per i tre giorni di esposizione e i proventi delle vendite andranno a sostegno del loro lavoro artistico. Concorreranno, inoltre, per l’assegnazione di alcuni prestigiosi premi. Il “ReA! Art Prize” permetterà agli artisti vincitori di prendere parte ad una mostra collettiva a Milano organizzata da Rea Arte. Nelle edizioni precedenti, tra gli altri, sono stati assegnati questi premi: due mostre personali alla Fondazione Pini, una residenza d’artista in collaborazione con SuperOtium, Silent Art Explorer e Galleria Tiziana Di Caro, un premio in denaro in collaborazione con Artsted. ReA! Art Fair 2021, nei giorni di apertura, ha registrato un flusso di 3000 visitatori, suddivisi tra grande pubblico e collezionisti esperti, raggiungendo il traguardo del 21% di vendite delle opere esposte. Risultati raddoppiati rispetto alla prima edizione tenutasi nel 2020. La versione digitale della fiera, in collaborazione con Artland (7500 views) e il public program in presenza e con importanti esperti del settore hanno completato l’offerta al pubblico. «Per il terzo anno di fila ReA! Art Fair conferma la sua presenza nel panorama delle fiere milanesi con un’offerta unica.» Inoltre, come sottolineano le organizzatrici: «fornisce la possibilità, lo spazio e la visibilità a 100 artisti emergenti di presentare e raccontare la propria ricerca, nonché di avvicinare il grande pubblico al collezionismo ed ai temi più attuali trattati dall’arte contemporanea.» ReA! Art Fair 2022 continua la collaborazione con importanti professionisti culturali, istituzioni pubbliche e le principali accademie d’arte della regione, garantendo la migliore qualità e rappresentazione degli artisti possibile. L’Associazione ReA Arte L’Associazione no profit ReA Arte nasce nel 2020 su iniziativa di un gruppo di giovani professioniste under 35 impegnate nel settore dell’arte. Pur con background differenti – dalla formazione curatoriale alla comunicazione culturale al fundraising – le organizzatrici si raccolgono intorno a uno scopo comune: promuovere l’arte e la cultura attraverso il sostegno di artisti emergenti, garantendo loro accessibilità al settore ed eque opportunità. A questo obiettivo si aggiunge quello di avvicinare il pubblico a un mercato dell’arte inclusivo e trasparente. Intorno a questa mission nasce ReA! Art Fair, arrivata nel 2022 alla terza edizione. A questa si affianca il dipartimento di formazione ReA! Education & Consulting che propone workshop e servizi di consulenza dedicati agli artisti emergenti e agli operatori di settore con l’obiettivo di trasmettere competenze specifiche per presentarsi e lavorare nel mercato dell’arte contemporanea, in modo strategico ed efficiente. Scheda tecnica Titolo Open Call ReA! Art Fair 2022 Ideata e diretta da Associazione ReA Arte Durata bando 1 febbraio – 15 maggio 2022 Annuncio artisti 1 giugno 2022 Application fee 20,00 € (early bird, 1 febbraio - 1 marzo 2022) 35,00 € (2 marzo - 15 maggio 2022) Info al pubblico info@reafair.com - www.reafair.com Facebook | Instagram | LinkedIn: @rea.fair