A Milano inaugura Open Casello, il nuovo spazio di sperimentazione dei giovani

Giovedì 13 giugno negli spazi dell'ex casello daziario di Porta Genova apre alla città Open Casello, un nuovo spazio di progettazione e sperimentazione dei giovani e per i giovani dove, a partire da settembre 2024, convergeranno tutti i progetti e le idee a loro dedicati.

Il progetto

Open Casello è un progetto sperimentale, basato sulla co-progettazione e co-gestione dello spazio, luogo di incontro e di dialogo tra pubblico, operatori culturali e sociali, spazi ibridi e youth workers. Le attività qui ospitate saranno organizzate dal Comune di Milano insieme a Base Milano, Avanzi Sostenibilità per Azioni – società indipendente cittadina che promuove la sostenibilità attraverso l'innovazione sociale – e Codici | Ricerca e intervento, organizzazione indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito social: è a queste tre realtà che il Comune ha assegnato la gestione delle iniziative di animazione, che si aggiungeranno a colloqui, laboratori e corsi promossi dai servizi di orientamento di Giovani Milano.

Frutto di questa sinergia, Open Casello si propone come piattaforma in grado di coinvolgere il proprio target di riferimento oltre a differenti stakeholder e realtà sul territorio.

Il progetto visivo

L'identità visiva è stata ideata con un gruppo di Studenti del Politecnico di Milano, insieme al progetto di urbanismo tattico e arredo interno che verrà realizzato nel corso del 2024. In questi primi mesi, inoltre, un primo nucleo di ragazze e ragazzi attivi sul territorio è stato coinvolto in un processo di ingaggio e co-progettazione coordinato insieme a Meraki Desideri Culturali, associazione culturale che si occupa di ideare e sviluppare processi di ascolto, empowerment e partecipazione attiva (in particolare in ambito culturale): l'obiettivo a lungo termine è quello di dare voce alle nuove generazioni, offrendo loro uno spazio fisico di sperimentazione e co-produzione.

L'inaugurazione

Gli eventi della giornata inaugurale, organizzati in quattro aree tematiche – animare, pensare, osservare e praticare – e aperti alla cittadinanza, avranno inizio alle 16.30 con la parata in CargoBike da porta Genova a piazzale Cantore e con il GeCo Camp: un ciclo di laboratori, punti informativi, co-progettazioni e consulenze su specifici progetti finalizzati all'intraprendere nuovi percorsi professionali o di studio dedicato ai giovani e alle giovani tra i 18 e i 30 anni. GeCo Camp si terrà a Emit, in piazzale Cantore 10, presso l'Auditorium Isnardi dalle 16.30 alle 18.30. A seguire, dalle 17, inizierà ufficialmente la grande apertura di Piazzale Cantore.

Fino alle ore 20 Open Casello ospiterà attività di danza, performance, musica, esposizioni e discussioni radiofoniche curate da Shareradio, web radio con sede a Baggio, nella periferia Ovest di Milano, che dal 2009 promuove la coesione sociale in città. A seguire, dalle 20 a mezzanotte, sono previsti interventi musicali, videoproiezioni, performance teatrali, dj set e talk organizzati da gruppi di giovani di età tra i 18 e i 30 anni.

