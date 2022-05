Open city art – Percorsi green di arte urbana - Dal 1° maggio al 12 giugno 2022 a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Open City Art – Percorsi green di arte urbana 20 murales, live street art, realtà aumentata, incursioni teatrali dal 1° maggio al 12 giugno 2022 a Milano Open City Art (OCA) è un mix creativo di socialità, temi ambientali e arte contemporanea che si sviluppa in 20 murales aumentati per le strade delle Zone 8 e 9 di Milano, il cui output è un percorso di street art a cielo aperto e fruibile gratuitamente, che ha per tema gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tutte le opere sono realizzate su cler e il circuito è in via di realizzazione: 11 giovani artisti a partire dal 1° maggio realizzeranno i prossimi 12 murales artistici per avvicinare il pubblico all’emergenza ambientale e, al contempo, all’arte contemporanea e alla street art. Questi 12 lavori si andranno ad aggiungere agli 8 già realizzati in autunno scorso per le strade di Isola e zona Sarpi. Ogni singola opera sarà arricchita con dei contenuti di realtà aumentata e sarà correlata a post e pagine di approfondimento del tema sul sito del progetto. Le 12 nuove opere saranno completate dal vivo durante 9 street actions aperte al pubblico ossia 9 piccoli eventi su strada di socialità, live street art, incursioni teatrali e gamification a partire dalle ore 18 che si terranno dal 1° maggio al 12 giugno. Il percorso green di Open City Art si inaugura domenica primo maggio, con un primo appuntamento tutto al femminile: due giovani street artists, Viola Gesmundo e Goja Taro, lavoreranno sul marciapiede antistante Micamera Bookstore (Via Medardo Rosso 19- Isola) sui temi “Parità di genere” e “Vita sulla Terra”. Domenica 8 maggio, secondo appuntamento presso FIORI (Via Giulio Cesare Procaccini 61) in cui il protagonista è l’obiettivo “Città e comunità sostenibili” nel murales di Luogo Comune. Il viaggio di OCA continua domenica 15 maggio con un doppio appuntamento: presso i negozi Chaos Gioielli e Mizar Ottica (Via Giuseppe Mussi 9), di nuovo “Parità di genere” e “Vita sulla Terra” sono i temi che ispirano i lavori di Rise e Hazkj. Domenica 22 maggio, nella giornata internazionale della diversità biologica, presso Gioielleria Anna (Via Losanna 15), è Ser.A a raccontare nel suo murales che cosa significa l’obiettivo “Vita sulla Terra”. Sabato 28 maggio è il turno di Kint1r che nel suo murales illustra la “Lotta contro il cambiamento climatico”, presso Bar Azzurra (Via Carlo Farini 55). Domenica 29 maggio lo street artist Dikens23 racconta la “Vita sott’acqua”, presso ZeroPerCento - Bottega Etica (via Luca Signorelli 13). In occasione della giornata mondiale per l’ambiente, domenica 5 giugno, il tema “Ridurre le disuguaglianze” è protagonista nel murales di Mike, presso SFUSO Shop (Via Losanna 36). Lunedì 6 giugno, nella prima giornata di FuoriSalone, un doppio appuntamento con i temi “Vita sulla Terra” e “Consumo e produzione responsabili” interpretati da Alessandro di Vicino Gaudio, presso CRU Isola (Via Ugo Bassi 24). Il viaggio di OCA nei temi dell’Agenda 2030 si conclude domenica 12 giugno, presso L’Officina del Calzolaio (Via Thaon di Revel angolo Piazza Spotorno), con la “Vita sulla terra” interpretata da Pixa. L’attività di sensibilizzazione e viralizzazione dei contenuti andrà avanti anche dopo la realizzazione delle opere e delle street actions; infatti il circuito di murales rimarrà liberamente fruibile sia a “serrande abbassate”, che a “serrande alzate” tramite il digitale: i murales saranno infatti collegati con un sistema di QR code al sito web dell’intero progetto. Open City Art è un progetto ideato e realizzato da Mostrami Srl Impresa Sociale, soggetto di Rilevanza Regionale riconosciuto da Regione Lombardia; si inserisce nell'ambito di Lacittàintorno, un programma di Fondazione Cariplo con cui è stato cofinanziato. Ha ottenuto il sostegno dl Mercurio GP - nostro main sponsor - agenzia di pubblicità e marketing specializzata da 20 anni nella comunicazione della sostenibilità - e la partnership di Nextdoor, Baraba, DOS City Pixel, Inbovisa e Plant for the Planet. E’ realizzato con la collaborazione del Comune di Milano nell’ambito del progetto Spazi al Talento ed ha ricevuto il patrocinio del Municipio 9 di Milano. INFO E CALENDARIO DELL’INTERO CIRCUITO: https://www.opencityart.it/open-city-art-edizione-2022/ Mostrami dal 2010 si occupa della promozione della giovane arte contemporanea come driver di sviluppo sociale e culturale. Il collettivo conta oltre 1300 giovani ed emergenti artisti e una community di oltre 35.000 appassionati d’arte contemporanea. La città intorno - Il progetto Open City Art s’inserisce nel programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che promuove attività culturali capaci di coinvolgere gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita e creare nuove geografie cittadine. Per avere informazioni sul programma e sulle diverse azioni promosse consultare: www.lacittaintorno.it MAIN SPONSOR - Mercurio GP - Da oltre 20 anni trasformiamo la comunicazione delle aziende posizionando responsabilità e sostenibilità al centro del business. Lo facciamo usando la creatività in tutte le sue forme come leva strategica della credibilità. Sui social media per creare più social impact. Nel reporting per trasformare il conto economico in fiducia che conta. Perchè fare mercato significa anche fare cultura, sempre. #WeAreCreactivist Nextdoor è il social network di quartiere e si pone come obiettivo quello di creare un mondo più gentile in cui tutti hanno un quartiere su cui fare affidamento. Quando diciamo “gentile", intendiamo essere rispettosi, accoglienti, empatici e disposti ad agire con coraggio e sostenersi a vicenda. La missione di Nextdoor è quella di diventare il centro per le connessioni di quartiere affidabili e lo scambio di informazioni, beni e servizi utili. BARABA PIVO (sponsor tecnico), la birra prodotta da BANJALUCKA PIVARIA – BIRRERIA DI BANJA Luka birrificio storico fondato nel 1873 dai Monaci Trappisti tedeschi. Baraba è un marchio giovane, destinato ad un pubblico intraprendente che sa cosa vuole dalla vita e per questo sposa lo slogan "My life, my rules“. E‘ una birra lager luppolata dal colore chiaro e dalla schiuma persistente. Se ti riconosci nella descrizione, BARABA è la tua birra perchè tu fai le regole!