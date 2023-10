Open day asilo del cane

L'Associazione Asilo del Cane di Palazzolo Milanese ODV apre le sue porta per accogliere il pubblico di visitatori... Una giornata per conoscere gli ospiti del rifugio, ascoltare le loro storie ed entrare in contatto con la vita dell'associazione che dqa oltre 60 anni opera sul territorio milanese per la salvaguardia degli animali abbandonati.



Come posso adottare? Come posso aiutare? Cosa ritirate? Tutte le domande sono bene accette e lo staff sarà pronto a rispondere ad ogni curiosità!



Gallery





All'esterno del rifugio sarà anche presente "La Bottega degli Animali" con tanti accessori per cani, gatti e non solo... con piccole donazioni, tanti prodotti per i vostri amici a 4 zampe!