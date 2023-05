Open day ausilioteca ans "il servizio tomamso compie vent'anni!"

OPEN DAY AUSILIOTECA ANS

“Il Servizio Tommaso compie vent’anni!"



Il 5 maggio 2023 - dalle 10.00 alle 18.00



Presso la Sezione Ipovedenti ANS

Biblioteca Civica, Via Valvassori Peroni 56, Milano



____

Quest’anno Associazione Nazionale Subvedenti ha un motivo in più per aprire le porte dell’Ausilioteca alla cittadinanza in occasione della Civil Week 2023: il Servizio Tommaso compie vent’anni.

Vent’anni di accoglienza e accompagnamento gratuito alla conoscenza delle tecnologie assistive per migliaia di persone ipovedenti di tutte le età con l’obiettivo di migliorarne l’autonomia in tutti gli ambiti della vita quotidiana.



L’Ausilioteca ANS conta oltre 100 ausili ottici, elettronici, informatici e digitali.

Vi aspettiamo dalle 10.00 alle 18.00 insieme ai nostri volontari esperti che vi guideranno alla conoscenza delle molteplici peculiarità del mondo delle tecnologie assistive.



Potrete provare video ingranditori da tavolo, portatili, lenti di ingrandimento, macchine automatiche di lettura, software ingrandenti e screen reader, opzioni di accessibilità dei dispositivi digitali quali smartphone, tablet, App dedicate e molto altro.



L’evento è inserito nel palinsesto della Civil Week.



Per info e prenotazioni: segreteria@subvedenti.it