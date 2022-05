Open day casa associazioni via Marsala 8

CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA MARSALA, 8 – MILANO

MM2 MOSCOVA - MUNICIPIO 1 -



Venerdi 6 Maggio 2022

e

Sabato 7 Maggio 2022



VENERDI 6 MAGGIO



***ore 15:00 - Incontro “La comunicazione come motore per la partecipazione”. Nel corso dell’iniziativa, organizzata nell’ambito della Civil Week, verrà presentato il nuovo progetto Memomilano.org, il portale per le associazioni che desiderano ottenere visibilità sul territorio, attraverso efficaci strumenti di comunicazione.

>Vedi in fondo al programma ulteriori info su MemoMilano

***ore 16:00 - “Ospitare visitatori di Milano in casa mia”, un modo diverso di conoscere il mondo senza spendere, anzi ricavandone qualcosa. Incontro fra gli Host milanesi con presentazione del prossimo “Home Sharing Day”. OspitaMI Aps, che si presenterà (sala al 1° piano)



***ore 17:00, incontro “Meno emissioni e meno spesa” a cura di Mille città del Sole e in collaborazione con Legambiente Seregno. Nel corso dell’iniziativa verranno illustrate soluzioni per la collettività, utili a promuovere scelte d’acquisto consapevoli e stili di vita improntati alla decrescita dei consumi e dell’impatto ambientale: (sala 1° piano)

Gruppo d’acquisto fotovoltaico, un’opportunità. Nel corso dell’incontro verranno illustrati i vantaggi per i gruppi di cittadini che scelgono di installare sui tetti delle proprie abitazioni impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica, diminuendo così i costi di realizzazione e di consumo.

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, i vantaggi. Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese ed enti pubblici è possibile collaborare per produrre, consumare e scambiare energia da fonte rinnovabile.



***ore 18:00 – Presentazione della Mostra “Dal Tunnel” di Roberta Stifano contro la violenza sulle donne (giardino o sala al 1° piano)



***ore 19:00 – Presentazione libro di Cinzia Quadrati e Simona Cella su Djibril Diop Mambèty, visionario regista senegalese

con proiezione del suo filmato “Le franc” (giardino o sala 1° piano)



dalle ore 19:30 (in giardino, fino alle 21) – Proposta di piatti senegalesi, a cura del catering del C.I.Q. (contributo 12€);

prenotarsi in segreteria tel. allo 0240047477 o via mail a casassoc1@ospitami.it



***ore 21:00 – Musica Jazz con il gruppo Ezio Allevi Quartet (in giardino o in palestra, in caso di maltempo)



***ore 22:00/22:30 – “Farfalle sullo stomaco”, dal libro di Rossella Calabró, spettacolo di danza sul tema dei disturbi alimentari, a cura di Metiss’Art

(in giardino o in palestra, in caso di maltempo)



***ore 22:30/23:45 – Prosegue Musica Jazz con il gruppo Ezio Allevi Quartet



SABATO 7 MAGGIO



***ore 10:00 – Apertura delle visite alla Mostra “Dal Tunnel”. L’insostenibile violenza da sradicare dalle nostre menti (sala al 1° piano)



***ore 11:00 – “Ospitare visitatori di Milano in casa mia”, un modo diverso di conoscere il mondo senza spendere, anzi ricavandone qualcosa.

Incontro fra gli Host milanesi con presentazione del prossimo “Home Sharing Day”.

OspitaMI Aps, che si presenterà (sala al 1° piano)



***ore 12:00 – Presentazione della Mostra “Dal Tunnel” da parte dell’autrice delle opere, Roberta Stifano (al 1° piano)



dalle ore 12:30 (in giardino, fino alle 14) – Proposta di piatti senegalesi, a cura del catering del C.I.Q. (contributo 12€);

prenotarsi in segreteria tel. allo 0240047477 o via mail a casassoc1@ospitami.it



***ore 14:30 - Il “Quartetto Caminar”: “Cinch e tri vòt e quater dudes”, un concerto di canzoni in milanese anni ‘60,

(di Gaber, Jannacci, Gufi, Dario Fo ecc. - in giardino)



***ore 15:00, incontro "Meno emissioni e meno spesa" a cura di Mille città del Sole e in collaborazione con Legambiente Seregno. Nel corso dell'iniziativa verranno illustrate soluzioni per la collettività, utili a promuovere scelte d'acquisto consapevoli e stili di vita improntati alla decrescita dei consumi e dell'impatto ambientale: (sala 1° piano)

Gruppo d’acquisto fotovoltaico, un’opportunità. Nel corso dell’incontro verranno illustrati i vantaggi per i gruppi di cittadini che scelgono di installare sui tetti delle proprie abitazioni impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia elettrica, diminuendo così i costi di realizzazione e di consumo.

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, i vantaggi. Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese ed enti pubblici è possibile collaborare per produrre, consumare e scambiare energia da fonte rinnovabile.



***ore 17:00/18:00 - Proposta di vacanza Autorganizzata in Cilento del 25/6 al 3/7-2022 presso il “Villaggio La Francesca” di Scario (Sa), a cura di Metromondo/Girilmondo (sala riunioni al 1° piano)



°°°Note:

Tutti gli eventi previsti in giardino, in caso di maltempo saranno trasferiti nella palestra.

L'ingresso a è libero.

Altre Info su MemoMilano:

È una vetrina online dove inserire gratuitamente e con pochi click gli eventi in programma in città e nell’hinterland: corsi, spettacoli, eventi culturali e iniziative a tutela dell’ambiente, adatti alle famiglie e a tutte le età

È un insieme di servizi pensati per il mondo dell’associazionismo, spesso alle prese con piccoli budget ma grandi esigenze di visibilità e promozione

Nel corso dell’incontro saranno presentati le funzionalità del portale, il servizio di ufficio stampa, opportunità di media partnership e tanti altri servizi utili all’organizzazione di eventi.

un’idea di realtà attive sul territorio milanese che aderiscono a valori comuni quali la solidarietà, la libertà, la partecipazione e l’ambientalismo.

Vedi: www.memomilano.org



Associazioni Organizzatrici:

Mille città del Sole APS: tel. 348.2373304 – e-mail: amministrazione@millecittàdelsole.it

Circolo Metromondo: tel. 389.6986350 – e-mail: metromondo@tin.it – Fb: Circolo Metromondo - http www.metromondo.com

OspitaMi APS: tel. 348. 2373304 – e-mail: tesoriere@ospitami.it

Metiss’Art - Danza Arte e Benessere dal mondo asd : tel.02 3652 9113 - www.metissart.org - info@metissart.org

C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere: tel. 338 314 0224 - info@ciqmilano.it – Associazione Socio-Culturale Sunugal



Per informazioni e contatti: Franco Bontadini tel.3482373304 - scrivi@millecittadelsole.it