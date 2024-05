Un sorriso sano e luminoso? Scopri i vantaggi dell’odontoiatria estetica: open day dedicato

Per scoprire tutti i trattamenti di Odontoiatria estetica, il Dental Center dell’IRCCS Istituto Clinico di Humanitas Rozzano è lieto di inviarti all'Openday dell’11 maggio guidato dal dottor Tommaso Weinstein.

Se il tuo sorriso non ti piace a causa di denti macchiati, storti o con problemi di dimensione, le protesi dentali estetiche potrebbero fare al caso tuo. Esistono infatti diverse tipologie di protesi e trattamenti che possono essere di supporto in questi casi: alcuni vanno a ricostruire parti mancanti del dente, mentre altre nascondono imperfezioni causate da traumi, patologie o denti macchiati. Come spiega il dottor Weinstein: «parliamo di soluzioni durature nel tempo e non invasive che permettono di ritrovare la gioia di sorridere».

Faccette estetiche: come funzionano?

Le faccette estetiche offrono una soluzione versatile per correggere difetti estetici come macchie, scheggiature o denti leggermente storti, offrendo risultati duraturi e naturali. Il dottor Weinstein ama definire le faccette «delle lenti a contatto in ceramica dallo spessore sottile che permettono di modificare la forma anteriore del dente. Vengono infatti applicate e fissate al dente naturale del paziente, cambiando totalmente l’estetica complessiva del sorriso».

«Il nostro Dental Center - continua il dottore - è inserito in una struttura di eccellenza e per tale ragione abbiamo la possibilità di utilizzare l’impronta ottica per progettare il trattamento. Si tratta di uno scanner digitale intraorale che va a sostituire le paste tradizionali, spesso fastidiose e causa di nausea nei pazienti, rendendo l’impronta subito visibile in digitale su uno schermo». Questa tecnologia comporta diversi vantaggi:

l’impronta ottenuta con paste tradizionali richiede generalmente diversi passaggi che aumentano il rischio di errore, mentre lo scanner riduce al minimo quest’evenienza;

lo scanner consente al medico di creare un mockup virtuale, ovvero una simulazione tridimensionale digitale del sorriso con le nuove faccette. Il paziente potrà quindi pre-visualizzare in modo immediato una simulazione del risultato finale e potrà eventualmente fare delle richieste di modifica. Sarà quindi possibile vedere le faccette nella loro forma, colore e applicazione.

L’obiettivo del Dental Center è assicurare ai pazienti un sorriso di cui andare fieri. «Negli anni - conclude il dottor Weinstein - ho visto in tanti pazienti quanto un sorriso sano ed esteticamente bello sia in grado di donare nuova autostima e sicurezza».

Se vuoi migliorare l'estetica del tuo sorriso prenota la tua visita all'Openday e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

