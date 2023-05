Disallineamento dentale? Scorpi l'apparecchio per i denti trasparenti all’open day del 19 maggio

Il 19 maggio potrai scoprire gli allineatori trasparenti presso il Dental Center dell'IRCCS Istituto Clinico di Humanitas Rozzano. Questa giornata di Open Day sarà dedicata alla completa scoperta di un trattamento ortodontico innovativo, pensato per il comfort del paziente.

Cerchi un apparecchio per i denti discreto e poco evidente sul tuo sorriso?

Grazie agli allineatori trasparenti è possibile migliorare l’estetica del sorriso e correggere difetti di disallineamento e malocclusione dentale senza imbarazzo. A differenza del classico apparecchio per i denti, con placche e fili metallici, gli allineatori sono realizzati con un sottile materiale plastico totalmente trasparente e facilmente rimovibile. Questa caratteristica li rende poco visibili mentre parli e sorridi e ti consente di partecipare ad attività sociali e lavorative senza alcun disagio.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze Scansione con scanner intraorale delle arcate dentali Piano di cura personalizzato Costi dettagliati del piano di cura

In visita ti supportiamo con la tecnologia 3D

Durante la visita il dentista utilizzerà la tecnologia 3D per studiare la dentatura del paziente in modo accurato, mettere in evidenza i difetti del sorriso e far comprendere meglio il piano di cura proposto. Per farlo si utilizza lo scanner orale, strumento digitale che, grazie a telecamere ad alta definizione, raccoglie informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentali del paziente.

Con lo scanner orale si possono ottenere delle impronte dentali più precise e migliorare la qualità di visita e del trattamento proposto al paziente.

Come funziona il trattamento ed il piano di cura?

Il dentista prende le impronte dentali del paziente e studia il singolo caso clinico, indicando tipologia e durata complessiva del trattamento. Viene fornito al paziente un set di allineatori trasparenti da cambiare in autonomia a casa. Questi, sono pensati per imprimere sui denti una forza costante e controllata, e ottenere il risultato desiderato e concordato con il dentista. I controlli vengono svolti ogni 4/6 settimane in base alla complessità del singolo caso

Gli allineatori, per un risultato ottimale, vanno indossati per 22 ore al giorno, togliendoli durante i pasti e la quotidiana igiene orale. Il trattamento ha una durata variabile, in base alla complessità del singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi .

Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 82246868 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00).

--

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Robles Rodriguez Sergio – Iscr. all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n.1141. Autorizzazione Sanitaria Decreto Presidente Regione Lombardia n°1906 del 18.04.1996 Polizza Assicurativa Reale Mutua, nr. 2017/10/300411.