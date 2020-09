Open day Scuolatao Milano giornata - 11 ottobre 2020

ScuolaTao Milano è una scuola di medicina cinese presente in Italia anche a Bologna, Roma ed a Lugano in Canton Ticino. Scuola di eccellenza, con passaggio di sapere diretto, dove gli allievi provano e praticano in prima persona, grazie a programmi aggiornati, metodiche nuove e mettendo l’allievo e il suo successo formativo al centro del progetto.



La scuola propone corsi pluriennali di formazione nelle varie discipline della medicina cinese, oltre a corsi tematici e workshop che offrono un ampio spettro di lezioni di base e di approfondimento.



L’offerta didattica si snoda infatti tra corsi quali i fondamenti di Medicina Cinese (MTC), la Tuina, l’Alimentazione,la riflessologia Onzonsu ed il Qigong in collaborazione con l’Associazione Zhineng Aigong Italia, accessibili a tutti coloro che vogliano sperimentare le possibilità lavorative offerte dalla medicina cinese.