Cerchi una soluzione fissa per i denti mancanti? Al Dental Center di Humanitas il 16 e il 18 marzo open days di implantologia e protesi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Se la mancanza di uno o più denti ti crea disagio nella masticazione e nella vita quotidiana, dovresti sapere che esiste una soluzione definitiva e fissa per tornare a mangiare e sorridere come prima: l’implantologia dentale.

L’obiettivo di questo trattamento è permettere di sostituire i denti mancanti con dei denti artificiali particolarmente simili ai denti naturali. Per farlo si utilizzano delle viti in titanio e delle protesi che vengono posizionate in corrispondenza del dente mancante.

Quali sono i vantaggi dell’impianto dentale?

? È stabile e non si muove

? Permette di mangiare e parlare come con i denti naturali

? ??La forza della masticazione è la stessa dei denti naturali

? Permette un’igiene orale quotidiana più accurata

Partecipando agli Open Days del 16 e del 18 marzo presso il Dental Center di Humanitas Rozzano potrai effettuare una visita con un esperto implantologo e protesista per una valutazione del tuo caso.

Quali metodiche vengono utilizzate? Al Dental Center gli odontoiatri possono avvalersi di metodiche all’avanguardia come la Chirurgia Computer Guidata: un’innovativa procedura che utilizza immagini in 3D e un software dedicato al fine di eseguire l’intervento con elevata precisione e in maniera minimamente invasiva, agevolando il decorso post-operatorio.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

? Visita e colloquio conoscitivo con l’odontoiatra

? Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze

? Eventuale scansione con scanner intraorale delle arcate dentali

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotarsi chiamando il numero 02 82246868 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00), disponibile anche per avere maggiori informazioni.

--

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Robles Rodriguez Sergio – Iscr. all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n.1141. Autorizzazione Sanitaria Decreto Presidente Regione Lombardia n°1906 del 18.04.1996 Polizza Assicurativa Reale Mutua, nr. 2017/10/300411.