Venerdì 20 Settembre va in scena la prima serata di Stand Up Comedy del Bobino Milano, in collaborazione con il Teatro Martinitt. 5 comici dal cartellone dello storico teatro milanese si esibiranno a ruota libera sul palco del locale in Stazione Porta Genova, in una sorta di anteprima in pillole della stagione Stand Up Comedy del Martinitt. Dalle ore 21 Open Mic con Monica Faggiani, Corinna Grandi, Virgigno, I Reattori e Valeria Pusceddu. Aperitivo dalle 18, stand-up-comedy dalle ore 21. DJ set di William Perry a seguire. Ingresso libero, prenotazione tavoli consigliata.

Gallery